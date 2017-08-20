В столичном метро запустят новый тематический поезд «Москва‑870»
РИАМО — 20 авг. Новый тематический поезд запустят в честь 870-летия столицы в московском метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИАМО — 20 авг. Новый тематический поезд запустят в честь 870-летия столицы в московском метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Скоро запустим в метро тематический поезд “Москва-870”. Там будут архивные кадры с известными москвичами, например, Виталием Гинзбургом», — сообщил Собянин на своей странице «ВКонтакте».
В этом году столица отмечает юбилей — 870 лет. Празднования в честь Дня города намечены на 9 и 10 сентября.