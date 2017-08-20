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10:02 (мск), источник: РИАМО

В столичном метро запустят новый тематический поезд «Москва‑870»

РИАМО — 20 авг. Новый тематический поезд запустят в честь 870-летия столицы в московском метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Скоро запустим в метро тематический поезд “Москва-870”. Там будут архивные кадры с известными москвичами, например, Виталием Гинзбургом», — сообщил Собянин на своей странице «ВКонтакте».

В Московском метрополитене на данный момент осуществляют движение более 20 поездов метро со специальной тематикой.

В этом году столица отмечает юбилей — 870 лет. Празднования в честь Дня города намечены на 9 и 10 сентября.

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