В Краснодаре сданы в эксплуатацию две проблемные многоэтажки
Жилые комплексы «Барселона» и «Пируэт» в 2013-м начинала строить компания «ВПИК» и должна была закончить в 2014 году. Однако объекты перешли в разряд долгостроев.
Жилые комплексы «Барселона» и «Пируэт» в 2013-м начинала строить компания «ВПИК» и должна была закончить в 2014 году. Однако объекты перешли в разряд долгостроев.
В 2016 году к завершению их строительства приступил новый инвестор — «СпецСтройКубань».
19 августа новоселье в обоих ЖК отметили более 450 семей, сообщает
Жилые комплексы обеспечены парковочными местами, построены детские игровые площадки, рядом обустроена зеленая зона.