Сель под Судаком повредил 80 га виноградников «Массандры»

«Селевым потоком повреждены как минимум 80 гектаров виноградников. Большие площади занесены илом и грязью, некоторые посадки полностью уничтожены — колья и шпалеры унесены в русла рек, виноградники выкорчеваны», — рассказали в «Массандре».

Больше всего пострадала территория, где находятся наиболее продуктивные посадки сортов шардоне, кокур, чауш магарачский и мускат янтарный.

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Кроме того, сель задел тракторную бригаду: здесь разрушены ограждения, а вся территория, включая технику и здание, занесена илом и грязью.

Точный ущерб в «Массандре» обещают назвать после детального обследования.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в пятницу вечером в районе Судака, Феодосии и Коктебеля произошло резкое ухудшение погоды. Так, возле Судака стоявший в заторе транспорт был частично затоплен сходящим грязевым потоком, при этом 15 машин вышли из строя в результате гидроудара. Спасатели эвакуировали с места подтопления 44 человека, включая четырех детей.