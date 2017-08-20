В Ленобласти началась реконструкция участка трассы «Сортавала»

Источник: РИА Новости

Министр поручил заказчику работ подготовить до весны будущего года план мероприятий по пятикилометровому грунтовому участку трассы в рамках реконструкции.

Надеюсь, работы будут выполнены в срок и с надлежащим качеством. Максим Соколов Министр транспорта

При этом он подчеркнул в целом важность транспортных узлов Ленинградской области для СЗФО и России в целом.

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В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил профессионализм дорожных работ в регионе и эффективность развития транспортной инфраструктуры. «Задача номер один после начала реконструкции трассы — ликвидация участка грунтовки, а дальше пойдут быстрыми темпами», — сказал губернатор.

В рамках намеченных работ по реконструкции трассы «Сортавала» до конца года планируется построить 11,7 км новой дороги, возвести два моста через реку Тихая, реконструировать путепроводы через железнодорожные пути, построить две площадки отдыха для водителей, пункт весового контроля.

На эти цели из федерального бюджета выделено 7,2 миллиарда рублей.