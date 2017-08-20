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14:22 (мск), источник: Интерфакс

Суд назначил на 18 сентября заседание по иску Siemens к «Ростеху»

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU — Арбитражный суд Москвы 18 сентября рассмотрит заявление Siemens против структур «Ростеха», которые переместили турбины производства немецкой компании в Крым, следует из картотеки суда.

Источник: Reuters

Siemens просит суд признать сделку недействительной и применить последствия недействительности сделки.

Суд при этом отказал Siemens в принятии обеспечительных мер. Компания требовала наложения ареста на четыре турбины, перемещенные в Крым, и установления запрета на совершение действий по монтажу газотурбинных установок.
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Иск был подан 11 июля 2017 года. Он был оставлен без движения до 21 августа. Ответчиками названы ОАО «Внешнеэкономическое объединение “Технопромэкспорт”», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение “Технопромэкспорт”». Заявитель 18 августа представил заявление об устранении обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, с приложениями к нему.

В Siemens поясняли, что включили в иск свое совместное предприятие с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин» в информационных целях. Все претензии по существу касаются «Технопромэкспорта» как участника проекта в Тамани.

Компании «Технопромэкспорт» являются структурами группы «Ростех», которая строит ТЭС в Крыму, «Сименс технологии газовых турбин» — совместное предприятие Siemens и «Силовых машин» (доля последней — 35%) по производству газовых турбин в Санкт-Петербурге, где, предположительно, было выпущено оборудование, направленное в Крым.

Siemens обвиняет «Ростех» в том, что он незаконно переместил в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций на Тамани.

Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму. В ответ на перемещение турбин, ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции.

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При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что поставленное в Крым оборудование — российского производства. Турбины были сделаны на совместном с «Силовыми машинами» предприятии в Крыму и модернизированы с российскими ноу-хау, сообщал «Ростех».

Как сообщалось, турбины Siemens были поставлены для строительства электростанции в Тамани. Затем заказчик — «Технопромэкспорт» — выставил это оборудование на продажу, но безрезультатно.

«Севастопольская ПГУ-ТЭС» строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь — парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь — той же мощности. Близ Симферополя строится «Симферопольская ПГУ-ТЭС», ее мощность совпадает с мощностью станции в Севастополе.

История конфликта вокруг поставок оборудования в Крым:

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2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Сергей Костенко
Российский суд - самый гуманный в мире...
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