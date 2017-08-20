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18:31 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе около сотни домов останутся без горячей воды на целую неделю

УФА, 20 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. МУП Уфимские инженерные сети информирует о том, что с 00.00 21 августа до 24.00 27 августа будут проводиться гидравлические испытания. На время их проведения будет планово отключено горячее водоснабжение от котельной № 39 Бакунина, 4.

Без горячей воды останутся:

Муниципальные ж/д — ул. Гафури, 11, 13, 13/1, 15, 17, 19, 19/1, 21, 25, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 101, 103, 105; ул. Гоголя, 53, 57; ул. Пушкина, 35/3; ул. Аксакова, 58/1, 60, 62; ул. Коммунистическая, 14, 16; ул. Нуриманова, 1/1; ул. Султанова, 8, 24; ул. Чернышевского, 14/1; ул. Красина, 13, 13/1, 13/3, 15, 19; ул. Зенцова, 85/1, корп. 20;.

Ведомственные ж/д — ул. Гафури, 19/2, 54, 105/1; ул. К. Маркса, 20, 49/1; ул. Коммунистическая, 19/1; ул. Гоголя, 53/1, 53/2, 63, 72, 79; ул. Чернышевского, 7, 28; ул. Достоевского, 29; ул. Аксакова, 54, 56, 58, 58/1;.

Лечебные — ГБУЗ РДКБ ул. Достоевского, 14, ГУЗ РПЦ ул. Чернышевского, 41; ул. Гафури, 74; ГБУЗ РКГВВ ул. К. Маркса, 31; поликлиника № 44 ул. Аксакова, 72;.

Дошкольные — МДОУ д/сад № 14 ул. Гафури, 21/1; МДОУ д/сад № 255 ул. Красина, 13/2; МДОУ д/сад № 185 ул. Гоголя, 70;.

Учебные — МОУ СОШ № 35 ул. Гафури, 7; МОУ Башкирский лицей № 2 ул. Гафури, 103; МОУ гимназия № 91 ул. Красина, 33; ГОУ СПО К и И РБ БХК им. Нуреева Свердлова, 38; ГУ ШВСМ РБ ул. Султанова, 24/1; ГБОУ ВПО БГМУ ул. Беломорская, 28; ГОУ ВПО БГПУ ул. Чернышевского, 25/1; УФСКН РФ по РБ ул. Гоголя, 47; РОУ ДОУ ул. Чернышевского, 5.

Прочие — ул. Пушкина, 42, 33/2, 35/2; ул. Гафури, 9/1, 11, 21/2, 77; Красина, 19, 21, 52, 62; Аксакова, 95; Зенцова, 70; Коммунистическая, 29; К. Маркса, 20, 20/1, 35а, 37, 51/1; Гоголя, 58, 59, 60, 60/1, 62; ул. Ленина, 7; Чернышевского, 75, 82.

Администрация города приносит извинения жителям за причиненные временные неудобства.

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