В Уфе около сотни домов останутся без горячей воды на целую неделю

В Уфе около сотни домов останутся без горячей воды на целую неделю

УФА, 20 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. МУП Уфимские инженерные сети информирует о том, что с 00.00 21 августа до 24.00 27 августа будут проводиться гидравлические испытания. На время их проведения будет планово отключено горячее водоснабжение от котельной № 39 Бакунина, 4.