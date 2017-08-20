Лукашенко в воскресенье вновь контролировал ход уборочной кампании с воздуха

Источник: БЕЛТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, несмотря на выходной день, вновь контролировал ход уборочной кампании с воздуха, сообщает БЕЛТА.

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Кадры из вертолета обнародовала пресс-служба Президента. Маршрут борта номер один охватывал районы, ситуация в которых главу государства настораживает, в Витебской, на севере Могилевской и в Минской областях.

Состояние дел с вертолета было видно как на ладони, в первую очередь в части уборки оставшихся площадей зерновых, соломы, заготовки кормов, подготовки полей под посев озимых.

Таким образом, и в будни, и в выходные дни уборочная кампания-2017 остается под пристальным вниманием главы государства.