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19:51 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко в воскресенье вновь контролировал ход уборочной кампании с воздуха

Кадры из вертолета обнародовала пресс-служба Президента. Маршрут борта номер один охватывал районы, ситуация в которых главу государства настораживает, в Витебской, на севере Могилевской и в Минской областях.

Источник: БЕЛТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, несмотря на выходной день, вновь контролировал ход уборочной кампании с воздуха, сообщает БЕЛТА.

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Кадры из вертолета обнародовала пресс-служба Президента. Маршрут борта номер один охватывал районы, ситуация в которых главу государства настораживает, в Витебской, на севере Могилевской и в Минской областях.

Состояние дел с вертолета было видно как на ладони, в первую очередь в части уборки оставшихся площадей зерновых, соломы, заготовки кормов, подготовки полей под посев озимых.

Таким образом, и в будни, и в выходные дни уборочная кампания-2017 остается под пристальным вниманием главы государства.

Кстати, утром Президента дома ожидала приятная весть. В честь собранного миллиона тонн зерна аграрии Могилевской области передали главе государства праздничный каравай, заверив в том, что жатва-2017 в целом будет завершена достойно. На вечер 20 августа в Могилевской области уже убрано более 90% площадей.

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