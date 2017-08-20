Лукашенко в воскресенье вновь контролировал ход уборочной кампании с воздуха
Кадры из вертолета обнародовала
Кадры из вертолета обнародовала
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, несмотря на выходной день, вновь контролировал ход уборочной кампании с воздуха, сообщает БЕЛТА.
Кадры из вертолета обнародовала
Состояние дел с вертолета было видно как на ладони, в первую очередь в части уборки оставшихся площадей зерновых, соломы, заготовки кормов, подготовки полей под посев озимых.
Таким образом, и в будни, и в выходные дни уборочная кампания-2017 остается под пристальным вниманием главы государства.
Кстати, утром Президента дома ожидала приятная весть. В честь собранного миллиона тонн зерна аграрии Могилевской области передали главе государства праздничный каравай, заверив в том, что жатва-2017 в целом будет завершена достойно. На вечер 20 августа в Могилевской области уже убрано более 90% площадей.