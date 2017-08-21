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12:19 (мск), источник: Вести Сочи

Авиарейсы между Читой и Сочи станут субсидируемыми

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова сообщила о планах запуска регулярных субсидируемых авиарейсов из Читы в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург.

Источник: Вести Сочи

По ее словам, читинский аэропорт Кадала планомерно расширяет межрегиональную маршрутную сеть, привлекает новых авиаперевозчиков. Жданова отметила, что местная авиакомпания «Аэросервис» выполняет полеты по социально значимым субсидируемым маршрутам в отдаленные труднодоступные населенные пункты региона.

Отметим, что в этом году в перечень авиамаршрутов, субсидируемых по соответствующей программе региональных авиаперевозок, попали рейсы в Сочи из Курска, Липецка, Иванова, Симферополя, Калининграда.

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