Авиарейсы между Читой и Сочи станут субсидируемыми

По ее словам, читинский аэропорт Кадала планомерно расширяет межрегиональную маршрутную сеть, привлекает новых авиаперевозчиков. Жданова отметила, что местная авиакомпания «Аэросервис» выполняет полеты по социально значимым субсидируемым маршрутам в отдаленные труднодоступные населенные пункты региона.

Отметим, что в этом году в перечень авиамаршрутов, субсидируемых по соответствующей программе региональных авиаперевозок, попали рейсы в Сочи из Курска, Липецка, Иванова, Симферополя, Калининграда.