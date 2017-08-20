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20:17 (мск), источник: Sputnik.by

Стало известно, ситуация в каких районах насторожила Лукашенко

Президент Беларуси следит за ходом самой главной кампании 2017 года с борта номер один.

Источник: AP 2017

МИНСК, 20 авг — Spuntik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проконтролировал выполнение своего поручения, данное в ходе селекторного совещания — убрать хлеб до 20 августа.

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В воскресенье президент на вертолете следил за уборкой оставшихся площадей зерновых, соломы, заготовки кормов, подготовки полей под посев озимых.

«Маршрут борта номер один охватывал районы, ситуация в которых Главу государства настораживает, в Витебской, на севере Могилевской и в Минской областях», — сообщили Sputnik в пресс-службе президента.

Вечером в эфире государственных телеканалов насторожившие президента районы перечислили «поименно: Орша, Шклов, Белыничи.

Могилевские хлеборобы, несмотря на то, что выполнили поручение президента по данным на 20 августа на 90%, уже передали главе города праздничный каравай. А вот в Брестской области уборка полностью завершена (урожайность составила 36,7 ц/га).

А накануне Лукашенко учил журналистов убирать лен, как это делали в старину, и жать серпом.

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 Стало известно, ситуация в каких районах насторожила Лукашенко
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