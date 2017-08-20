Стало известно, ситуация в каких районах насторожила Лукашенко
Президент Беларуси следит за ходом самой главной кампании 2017 года с борта номер один.
Президент Беларуси следит за ходом самой главной кампании 2017 года с борта номер один.
МИНСК, 20 авг — Spuntik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проконтролировал выполнение своего поручения, данное в ходе селекторного совещания — убрать хлеб до 20 августа.
В воскресенье президент на вертолете следил за уборкой оставшихся площадей зерновых, соломы, заготовки кормов, подготовки полей под посев озимых.
«Маршрут борта номер один охватывал районы, ситуация в которых Главу государства настораживает, в Витебской, на севере Могилевской и в Минской областях», — сообщили Sputnik в
Вечером в эфире государственных телеканалов насторожившие президента районы перечислили «поименно: Орша, Шклов, Белыничи.
Могилевские хлеборобы, несмотря на то, что выполнили поручение президента по данным на 20 августа на 90%, уже передали главе города праздничный каравай. А вот в Брестской области уборка полностью завершена (урожайность составила 36,7 ц/га).
А накануне Лукашенко учил журналистов убирать лен, как это делали в старину, и жать серпом.