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10:58 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростовской области испытали беспилотный комбайн

Тестирование экспериментальной сельхозтехники с системой автоматического вождения Cognitive Agro Pilot прошло на ячменном поле площадью 50 гектаров.

Результаты уборки оправдали надежды разработчиков уникального программного обеспечения.

— На разработку беспилотной системы, в основе которой лежат технологии, связанные с нейронными сетями, ушло больше пяти лет. В отличие от зарубежных аналогов проект московских инженеров гораздо дешевле, — заявила президент компании-разработчика Cognitive Technologies Ольга Ускова.

По ее словам, по итогам летних испытаний планируется завершить необходимые доработки и перейти к опытно-промышленной серии.

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