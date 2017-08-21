В Ростовской области испытали беспилотный комбайн
Тестирование экспериментальной сельхозтехники с системой автоматического вождения Cognitive Agro Pilot прошло на ячменном поле площадью 50 гектаров.
Тестирование экспериментальной сельхозтехники с системой автоматического вождения Cognitive Agro Pilot прошло на ячменном поле площадью 50 гектаров.
Результаты уборки оправдали надежды разработчиков уникального программного обеспечения.
— На разработку беспилотной системы, в основе которой лежат технологии, связанные с нейронными сетями, ушло больше пяти лет. В отличие от зарубежных аналогов проект московских инженеров гораздо дешевле, — заявила президент
По ее словам, по итогам летних испытаний планируется завершить необходимые доработки и перейти к