В Ростовской области испытали беспилотный комбайн

— На разработку беспилотной системы, в основе которой лежат технологии, связанные с нейронными сетями, ушло больше пяти лет. В отличие от зарубежных аналогов проект московских инженеров гораздо дешевле, — заявила президент компании-разработчика Cognitive Technologies Ольга Ускова.