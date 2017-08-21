Топ-10 убыточных отраслей промышленности Беларуси
Национальный статистический комитет обнародовал информацию о прибыльных и убыточных отраслях белорусской промышленности.
Национальный статистический комитет обнародовал информацию о прибыльных и убыточных отраслях белорусской промышленности.
В частности, в открытый доступ попала информация об удельном весе убыточных организаций в общем числе организаций промышленности по видам экономической деятельности. На основании этих данных «Ежедневник» составил топ-10 отраслей с наибольшей концентрацией убыточных предприятий.
В целом концентрация убыточных предприятий в обрабатывающей промышленности Беларуси составляет 24,9%.
Примечательно, что такая сфера деятельности, как производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, занимающая 5 место по количеству убыточных предприятий, занимает 1-е место по рентабельности продаж по видам экономической деятельности — 21,4%. То есть, несмотря на «балласт», другие предприятия данной сферы умеют зарабатывать деньги.
На втором месте по рентабельности продаж — производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (14,3%), а на третьем — производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (14,0%).
Основная масса организаций промышленности, несущих убыток, находится в Минске — 28,6%, в Минской области — 27,2% и Брестской области — 23,4%. Однако данные показатели коррелируются с удельным весом промышленности в данных регионах.