Топ-10 убыточных отраслей промышленности Беларуси

Источник: Ежедневник.by

В частности, в открытый доступ попала информация об удельном весе убыточных организаций в общем числе организаций промышленности по видам экономической деятельности. На основании этих данных «Ежедневник» составил топ-10 отраслей с наибольшей концентрацией убыточных предприятий.

Горнодобывающая промышленность — 37,3% убыточных предприятий. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки — 32,6% убыточных предприятий. Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 29,9% убыточных предприятий. Производство кокса и продуктов нефтепереработки — 28,6% убыточных предприятий. Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов — 28,4% убыточных предприятий. Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов — 28,1% убыточных предприятий. Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий — 27,1% убыточных предприятий. Производство электрооборудования — 25,4% убыточных предприятий. Производство транспортных средств и оборудования — 25,4% убыточных предприятий. Производство химических продуктов — 24,3% убыточных предприятий.

В целом концентрация убыточных предприятий в обрабатывающей промышленности Беларуси составляет 24,9%.

Примечательно, что такая сфера деятельности, как производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, занимающая 5 место по количеству убыточных предприятий, занимает 1-е место по рентабельности продаж по видам экономической деятельности — 21,4%. То есть, несмотря на «балласт», другие предприятия данной сферы умеют зарабатывать деньги.

На втором месте по рентабельности продаж — производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (14,3%), а на третьем — производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (14,0%).