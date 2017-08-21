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07:35 (мск), источник: Ежедневник.by

Топ-10 убыточных отраслей промышленности Беларуси

Национальный статистический комитет обнародовал информацию о прибыльных и убыточных отраслях белорусской промышленности.

Источник: Ежедневник.by

В частности, в открытый доступ попала информация об удельном весе убыточных организаций в общем числе организаций промышленности по видам экономической деятельности. На основании этих данных «Ежедневник» составил топ-10 отраслей с наибольшей концентрацией убыточных предприятий.

  1. Горнодобывающая промышленность — 37,3% убыточных предприятий.
  2. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки — 32,6% убыточных предприятий.
  3. Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 29,9% убыточных предприятий.
  4. Производство кокса и продуктов нефтепереработки — 28,6% убыточных предприятий.
  5. Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов — 28,4% убыточных предприятий.
  6. Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов — 28,1% убыточных предприятий.
  7. Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий — 27,1% убыточных предприятий.
  8. Производство электрооборудования — 25,4% убыточных предприятий.
  9. Производство транспортных средств и оборудования — 25,4% убыточных предприятий.
  10. Производство химических продуктов — 24,3% убыточных предприятий.

В целом концентрация убыточных предприятий в обрабатывающей промышленности Беларуси составляет 24,9%.

Примечательно, что такая сфера деятельности, как производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, занимающая 5 место по количеству убыточных предприятий, занимает 1-е место по рентабельности продаж по видам экономической деятельности — 21,4%. То есть, несмотря на «балласт», другие предприятия данной сферы умеют зарабатывать деньги.

На втором месте по рентабельности продаж — производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (14,3%), а на третьем — производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (14,0%).

Основная масса организаций промышленности, несущих убыток, находится в Минске — 28,6%, в Минской области — 27,2% и Брестской области — 23,4%. Однако данные показатели коррелируются с удельным весом промышленности в данных регионах.

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