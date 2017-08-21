ЦБ обеспокоен возможным падением ВВП из-за роста зарплат

Источник: Известия

В Центробанке рассказали, что производительность труда в России находится уровнем ниже показателей роста зарплат. В стране не хватает специалистов в ведущих областях, таких как здравоохранение, образование, программирование, промышленность. В результате этого темпы экономического роста страны могут снизиться на 1 процентный пункт, а инфляция может увеличиться на 0,5 п.п.

В ЦБ заявили, что Россия вышла из экономического кризиса и приближается к своему потенциальному уровню. Однако дальнейший рост экономики может быть подорван в связи с нехваткой трудовых ресурсов.

В первую очередь, проблема с дефицитом кадров кроется в низких зарплатах на необходимых местах.