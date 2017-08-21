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13:30 (мск), источник: Известия

ЦБ обеспокоен возможным падением ВВП из-за роста зарплат

Банк России всерьез обеспокоен проблемой потенциального падения ВВП в связи с прибавкой к окладу заработной платы. ВВП может потерять порядка одного процента, отмечают эксперты.

Источник: Известия

В Центробанке рассказали, что производительность труда в России находится уровнем ниже показателей роста зарплат. В стране не хватает специалистов в ведущих областях, таких как здравоохранение, образование, программирование, промышленность. В результате этого темпы экономического роста страны могут снизиться на 1 процентный пункт, а инфляция может увеличиться на 0,5 п.п.

В ЦБ заявили, что Россия вышла из экономического кризиса и приближается к своему потенциальному уровню. Однако дальнейший рост экономики может быть подорван в связи с нехваткой трудовых ресурсов.

В первую очередь, проблема с дефицитом кадров кроется в низких зарплатах на необходимых местах.

В Минэкономразвития заявили, что безработица в России находится на рекордно низком уровне за всю историю, несмотря на то, что во втором квартале 2017 года выросли 3,1%.

Кудрин пообещал рост ВВП при выполнении его программы
Во время загрузки произошла ошибка.
31 мая© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Eвг _
Странная ситуация: специалистов не хватает, но зарплаты низкие. Законы рынка не работают?
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