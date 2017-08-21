Международный аэропорт «Владивосток» идет на рекорд. Видеорепортаж Максима Каленника и Сергея Нелюбина

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«Лучший аэропорт» в категории «Аэропорт регионального значения» национальной премии «Воздушные ворота России». «Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ» в номинации «Динамично развивающийся аэропорт» по версии Ассоциации гражданской авиации. И все это о воздушных воротах Владивостока.

Игорь Лукишин, генеральный директор АО «МАВ»: «Мы планируем в 2017 году достичь пассажиропотока в 2 млн 100 тысяч. И мы его выполним. Рост у нас к прошлому году 18%. Мы заканчиваем работу над 5-летним планом развития и ставим себе амбициозную цель — выйти на проектную мощность аэропорта 3,5 млн пассажиров в год. Для этого разрабатывается комплекс мероприятий, которые позволят это выполнить».

Два десятка авиакомпаний, среди которых пять иностранных, вписали международный аэропорт «Владивосток» в свою маршрутную сеть. Продолжают расти и внутрикраевые перевозки. Главные приоритеты в работе — безопасность полетов и качество обслуживания пассажиров. Впрочем, обычных любителей авиации здесь тоже не забывают — специально для них три раза в год проводят фотоспоттинг.