Путин поручил выделить 150 млрд рублей на БАМ и Транссиб
В следующем году объем средств для этих целей должен составить еще до 50 млрд рублей.
В следующем году объем средств для этих целей должен составить еще до 50 млрд рублей.
Владивосток, 21 августа, PrimaMedia.
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны выделить из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 100 млрд рублей на финансирование проекта по модернизации
Владимир Путин потребовал подготовить доклад по теме финансирования БАМа и Транссиба до 1 ноября и далее отчитываться один раз в полугодие.
В начале августа
Модернизация БАМа и Транссиба является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в современной истории России. Общая стоимость работ оценивалась в 562,4 млрд рублей.