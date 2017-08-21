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06:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Путин поручил выделить 150 млрд рублей на БАМ и Транссиб

В следующем году объем средств для этих целей должен составить еще до 50 млрд рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 августа, PrimaMedia.

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны выделить из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 100 млрд рублей на финансирование проекта по модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской железнодорожных магистралей в текущем году. В следующем году объем средств для этих целей должен составить еще до 50 млрд, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал «360».

Владимир Путин потребовал подготовить доклад по теме финансирования БАМа и Транссиба до 1 ноября и далее отчитываться один раз в полугодие.

В начале августа вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что в РЖД предложили сдвинуть выделение последнего транша из ФНБ на модернизацию БАМа и Транссиба на 2018 год с 2019 года. Выделить сумму в 50 миллиардов рублей, по его словам, вполне возможно без превышения общего ранее согласованного лимита, сообщило агентство ПРАЙМ.

Модернизация БАМа и Транссиба является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в современной истории России. Общая стоимость работ оценивалась в 562,4 млрд рублей.

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