Роботы заменили людей на заводе в Западном Казахстане

Источник: Informburo.kz

На одном из новых заводов по Карте индустриализации в Атырау почти всю работу выполняют роботы, сообщает 24.kz.

Роль человека состоит лишь в том, чтобы наблюдать за рабочим процессом и качеством выпускаемой продукции.

Всего в сварочном цеху предприятия задействовано 12 роботов. Несмотря на высокий объём работы, техника выполняет все заказы вовремя. Труд человека здесь сведён к минимуму.

«Каждый робот трудится за 3−4 рабочих. Безопасность — ещё одно преимущество. Ведь оператор управляет техникой удалённо. Человек изолирован от дыма и искр во время сварки», — рассказал инженер по контролю качества продукции Ерлан Маякин.

На заводе работают 70 человек. Это местные жители, прошедшие курсы повышения квалификации за рубежом. Молодые специалисты с помощью инновационных технологий выпускают качественную продукцию для внутреннего рынка.

«60% сварочных работ выполняют роботизированные установки. В будущем мы планируем выйти на 100% объём работ при помощи роботов», — сообщил начальник сварочного цеха Алибек Мурат.