Роботы заменили людей на заводе в Западном Казахстане
Крупные предприятия Западного Казахстана поэтапно начали автоматизировать свою деятельность.
Крупные предприятия Западного Казахстана поэтапно начали автоматизировать свою деятельность.
На одном из новых заводов по Карте индустриализации в Атырау почти всю работу выполняют роботы, сообщает 24.kz.
Роль человека состоит лишь в том, чтобы наблюдать за рабочим процессом и качеством выпускаемой продукции.
Всего в сварочном цеху предприятия задействовано 12 роботов. Несмотря на высокий объём работы, техника выполняет все заказы вовремя. Труд человека здесь сведён к минимуму.
«Каждый робот трудится за 3−4 рабочих. Безопасность — ещё одно преимущество. Ведь оператор управляет техникой удалённо. Человек изолирован от дыма и искр во время сварки», — рассказал инженер по контролю качества продукции Ерлан Маякин.
На заводе работают 70 человек. Это местные жители, прошедшие курсы повышения квалификации за рубежом. Молодые специалисты с помощью инновационных технологий выпускают качественную продукцию для внутреннего рынка.
«60% сварочных работ выполняют роботизированные установки. В будущем мы планируем выйти на 100% объём работ при помощи роботов», — сообщил начальник сварочного цеха Алибек Мурат.
Завод принимает и небольшие заказы от населения. Здесь большим спросом пользуются высококачественные сварочные работы. Благодаря этому возврат внесённых инвестиций идёт в срок. Предприятие планирует выйти на производительность — 6 тысяч тонн металлоконструкций в год.