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07:07 (мск), источник: Tengrinews

В Казахстане в жилье нуждаются 2,5 миллиона человек — исследование

В Казахстане нуждаются в жилье 2,5 миллиона человек или 14 процентов населения.

Источник: Tengrinews

Для достижения стандартов ООН к 2030 году среднегодовой рост жилищного фонда необходимо ускорить в 5 раз, приводит данные аналитическая служба Ranking.kz.

Чтобы довести уровень жилищной обеспеченности до стандартов ООН — 30 квадратных метров на человека, — строительная активность должна составлять около 1 квадратного метра на жителя в год. Однако даже при таких темпах строительства данный показатель в Казахстане будет достигнут не ранее 2035 года, при ежегодном росте населения на 1,5 процента.

Уже на конец 2016 года численность нуждающихся в жилье составила 2,5 миллиона человек или 14 процентов населения.

«Чтобы достичь стандартов ООН хотя бы к концу 2030 года, жилищный фонд в стране должен увеличится в 2 раза в последующие 14 лет. Среднегодовой прирост жилфонда должен быть не менее 5 процентов. За последние три года среднегодовой рост составлял лишь 0,7 процента», — говорят аналитики.

За последние три года строительная активность в Казахстане выросла на 40 процентов, составив на конец 2016 года 0,59 квадратных метра на человека. Если рост строительной активности сохранится на уровне 2016 года (+16 процентов), показатель 1 квадратный метр на человека в год будет достигнут уже к 2020 году. За январь-июль 2017 года было введено в эксплуатацию 6,2 миллионов квадратных метров жилой площади.

Для поддержания роста строительной активности до конца года нужно ввести еще как минимум 6 миллионов квадратных метров жилья. Достижение данного показателя большей частью зависит от развития сельской местности, где уровень строительной активности в 2 раза меньше городских показателей.

При сохранении текущих темпов роста строительной активности, в последующие годы, села достигнут 1 квадратного метра на человека лишь в 2024 году. В то время как города подойдут к цели уже в конце следующего года.

По этой причине, начиная с 2018 года по госпрограмме «Нұрлы жер» большее внимание начнет уделяться строительству индивидуального жилья, большая часть которых расположена в сельских населенных пунктах.

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