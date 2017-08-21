До 20% выплат по автострахованию и страхованию жизни получают мошенники

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По мнению специалистов СК «Kompetenz», 15−20% выплат по автострахованию и страхованию жизни в Казахстане получают мошенники. Причем злоумышленники стали придумывать все новые схемы обмана.

Сотрудники Управления безопасности СК «Kompetenz» рассказали о мерах, которые принимаются для выявления и предотвращения фактов мошенничества. Задача специалистов — расследование всех обстоятельств, сопровождающих явно подозрительные страховые случаи, и взаимодействие с правоохранительными органами.

К примеру, был выявлен факт предоставления фиктивных договоров страхования гражданско-правовой ответственности перед таможенными органами. Документы были напечатаны с использованием поддельных бланков и печатей. От действий мошенников пострадали несколько компаний, которым были выданы фиктивные договора, а также СK «Kompetenz», которая к тому же понесла и репутационные риски. Благодаря совместной работе специалистов Управления безопасности СК «Kompetenz» и правоохранительных органов удалось установить злоумышленников.

Случаи мошенничества чаще всего выявляются в сфере автострахования — на них приходится 70% фактов подлога, говорят специалисты СК «Kompetenz». Список нарушений обширный: недобросовестные клиенты фальсифицируют страховой случай, имитируют повреждения автомобилей, завышают восстановительную стоимость, оформляют полис после наступления события, предоставляют поддельные документы из компетентных органов, скрывают сведения, влияющие на выплату страхового возмещения. Причем в Казахстане около 65% случаев приходится на завышение суммы, 20% случаев — инсценировка страхового события.

Специалисты Управления безопасности СК «Kompetenz» выявили факт мошенничества владельцем машины Toyota Hilux. Злоумышленники планировали получить страховую выплату в размере 5 млн тенге и для этого инсценировали ДТП по договору добровольного автострахования.

Отметим, автолюбители и сами становятся жертвами мошенников. Недавно Управление внутренних дел Алатауского района города Алматы расследовало дело по 100 фактам продажи поддельных страховых полисов. Ничего не подозревавшие автовладельцы приобретали полисы ОГПО у мошенников на территории Специализированного центра обслуживания населения за немалую сумму. Схема была продумана таким образом, что даже если бдительный потребитель решил бы проверить номер полиса, позвонив в компанию или обратившись на сайт, то номер поддельного полиса соответствовал бы реально выданной страховке, только выдана она будет кому-то другому, на другую автомашину.

В сфере медицинского страхования также встречается немало случаев мошенничества. Клиенты иногда фальсифицируют медицинские документы. Например, застрахованный обращается к врачу за границей для получения курсового лечения хронической болезни или мошенники просто прибегают к сговору с врачом. В таких случаях, как правило, все документы подготовлены идеально, и обнаружить махинацию чрезвычайно трудно.