Два участка автомобильной трассы «Дон» будут платными до 2109 года

«Распоряжением Правительства от 14 ноября 2014 года № 2268-р (далее — распоряжение № 2268-р) было установлено, что участок 1119,5 км — 1195 км автомобильной дороги М-4 “Дон” от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска будет использоваться на платной основе до 1 мая 2109 года. Государственной компанией “Автодор” реализуется проект реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 “Дон” на участке 1091,6 км — 1119,5 км в Ростовской области», — говорится в справке к распоряжениям.