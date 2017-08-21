Два участка автомобильной трассы «Дон» будут платными до 2109 года

«Распоряжением Правительства от 14 ноября 2014 года № 2268-р (далее — распоряжение № 2268-р) было установлено, что участок 1119,5 км — 1195 км автомобильной дороги М-4 “Дон” от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска будет использоваться на платной основе до 1 мая 2109 года. Государственной компанией “Автодор” реализуется проект реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 “Дон” на участке 1091,6 км — 1119,5 км в Ростовской области», — говорится в справке к распоряжениям.
Общая протяжённость объединённого участка составит 103,38 километра.
Участок автомобильной дороги М-4 «Дон» 1195 километр — 1319 километр автодороги в Краснодарском крае будет использоваться на платной основе до первого мая 2109 года. В приложениях к распоряжению приведены характеристики платного участка дороги и альтернативных дорог с бесплатным проездом.
Добавляется, что средства, полученные от сбора платы за проезд, возместят часть затрат на содержание и ремонт этих участков автомобильной дороги.