Правительство утвердило план обеспечения доступным жильем до 2019 года

«План реализации государственной программы “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации” на 2017−2019 годы включает 24 наиболее важных социально значимых контрольных события, сроки их достижения, ожидаемые результаты, данные об ответственных федеральных органах исполнительной власти», — говорится в справке к документу. ​