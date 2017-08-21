Правительство утвердило план обеспечения доступным жильем до 2019 года
Правительство России дополнило программу обеспечения россиян доступным и комфортным жильем, принятую в 2014 году, планом ее реализации на 2017−2019 годы.
Правительство России дополнило программу обеспечения россиян доступным и комфортным жильем, принятую в 2014 году, планом ее реализации на 2017−2019 годы.
Соответствующее постановление, принятое 17 августа 2017 года, опубликовано на сайте кабинета министров.
«План реализации государственной программы “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации” на 2017−2019 годы включает 24 наиболее важных социально значимых контрольных события, сроки их достижения, ожидаемые результаты, данные об ответственных федеральных органах исполнительной власти», — говорится в справке к документу.