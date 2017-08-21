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07:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ход строительства стационара в Кутулике проверили депутаты ЗС Приангарья

Строительство Аларской центральной районной больницы находится на контроле депутатов Законодательного собрания Иркутской области.

Источник: Reuters

Как 18 августа 2017 года сообщила пресс-служба областного парламента, строительную площадку посетили вице-спикер, председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова и заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Сергей Магдалинов. Строительство второй очереди Аларской районной больницы должно быть завершено в первом квартале 2018 года.

Больничный комплекс начали строить более десяти лет назад в рамках указа президента России «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», однако активное строительство было начато только в 2014—2015 годах. Первая очередь — поликлиника на 200 посещений в день — была сдана в июле прошлого года. Здание построено по современным стандартам, доступно для маломобильных групп населения, укомплектовано новейшим оборудованием. В поликлинике открыты кабинеты УЗИ, ЭКГ, проводят прием такие специалисты, как эндоскопист, хирург, онколог, невролог, кардиолог, уролог, лор, психиатр-нарколог, эпидемиолог, терапевт; работают диагностическое отделение, женская консультация и лаборатория.

Вторая очередь строительства — это стационар на 155 коек в посёлке Кутулик. Депутаты уже неоднократно выезжали на место строительства, этот объект находится на парламентском контроле. Пока не открыт новый стационар, люди лечатся в старом корпусе.

Во время визита, депутатам также рассказали, что сегодня больница укомплектована врачами на 52%. В основном не хватает узких специалистов и терапевтов. В рамках реализации программы «Земский доктор», в этом году в район приехало шесть человек. Кроме того, администрация муниципального образования выделяет врачам участки для строительства жилья, что также должно способствовать привлечению специалистов в район.

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