Ход строительства стационара в Кутулике проверили депутаты ЗС Приангарья
Строительство Аларской центральной районной больницы находится на контроле депутатов Законодательного собрания Иркутской области.
Строительство Аларской центральной районной больницы находится на контроле депутатов Законодательного собрания Иркутской области.
Как 18 августа 2017 года сообщила
Больничный комплекс начали строить более десяти лет назад в рамках указа президента России «О мерах по
Вторая очередь строительства — это стационар на 155 коек в посёлке Кутулик. Депутаты уже неоднократно выезжали на место строительства, этот объект находится на парламентском контроле. Пока не открыт новый стационар, люди лечатся в старом корпусе.
Во время визита, депутатам также рассказали, что сегодня больница укомплектована врачами на 52%. В основном не хватает узких специалистов и терапевтов. В рамках реализации программы «Земский доктор», в этом году в район приехало шесть человек. Кроме того, администрация муниципального образования выделяет врачам участки для строительства жилья, что также должно способствовать привлечению специалистов в район.