Ход строительства стационара в Кутулике проверили депутаты ЗС Приангарья

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Как 18 августа 2017 года сообщила пресс-служба областного парламента, строительную площадку посетили вице-спикер, председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова и заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Сергей Магдалинов. Строительство второй очереди Аларской районной больницы должно быть завершено в первом квартале 2018 года.

Больничный комплекс начали строить более десяти лет назад в рамках указа президента России «О мерах по социально-экономическому развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», однако активное строительство было начато только в 2014—2015 годах. Первая очередь — поликлиника на 200 посещений в день — была сдана в июле прошлого года. Здание построено по современным стандартам, доступно для маломобильных групп населения, укомплектовано новейшим оборудованием. В поликлинике открыты кабинеты УЗИ, ЭКГ, проводят прием такие специалисты, как эндоскопист, хирург, онколог, невролог, кардиолог, уролог, лор, психиатр-нарколог, эпидемиолог, терапевт; работают диагностическое отделение, женская консультация и лаборатория.

Вторая очередь строительства — это стационар на 155 коек в посёлке Кутулик. Депутаты уже неоднократно выезжали на место строительства, этот объект находится на парламентском контроле. Пока не открыт новый стационар, люди лечатся в старом корпусе.