Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Двенадцать советов, которые помогут полноценно отдохнуть
3 вещи, которые надо сделать до конца лета
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Настасья Самбурская ответила на критику своей внешности
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью – СМИ
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Instagram появилось редкое семейное фото Пелагеи
Крым дал ответ на угрозы Киева о возвращении полуострова силой
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
10Землетрясение на юго-западе Китая
07:33 (мск), источник: VN.ru

Самую опасную улицу Бердска отремонтировали

На одной из самых опасных улиц в Бердске после ремонта полотна установили ограждения и нанесли разметку. Почувствовали ли водители разницу, выяснял корреспондент ОТС.

Еще два года назад улица Маяковского в Бердске напоминала обычную проселочную дорогу. Летом — пыль, весной — грязь. Местные жители не раз обращались с просьбой отремонтировать объект. Сегодня улицу не узнать: асфальт, бордюры, тротуар. Нанесли пешеходную разметку.

— Эта улица на сегодняшний день разгружает главную улицу нашего города — улицу Ленина, и первую объездную улицу — улицу Островского. В час пик движение автомобилей затруднено как по улице Ленина, так и по улице Островского. Жизненно необходима такая магистраль, которая позволит беспрепятственно, за несколько минут, добраться с одного конца города до другого, — сообщил руководитель управления ЖКХ города Бердска Владимир Захаров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все это удалось с помощью областной программы «Безопасные и качественные дороги». В этом году в регионе ремонтируют 59 объектов. Причем задача — не заменить старое покрытие на новое, а ликвидировать наиболее аварийные участки.

— Красивые тротуары, широкие пешеходные дорожки, зеленые насаждения, освещение — все новое. Мы постоянно говорим о том, чтобы эту работу не останавливать, — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков.

Кроме того, проезжую часть оборудуют видеофиксаторами. Камеры устанавливают на опасных перекрестках в Новосибирске, Искитиме, Бердске. Специалисты говорят, что с появлением электронных новинок значительно снизилось количество дорожно-транспортных происшествий.

— По информации администрации, на сегодняшний день участков концентрации ДТП стало меньше, тех участков, которые раньше были на этой дороге, сегодня нет. Я надеюсь, что-то, что сегодня вводится в строй и принимается, будет способствовать уменьшению ДТП и улучшению ситуации на дорогах, — отметил начальник центра организации дорожного движения Виктор Шайдула.

Сейчас подрядчики сдают объекты. Причем проверяют их не только руководители, но и жители. Для этого даже организовали общественный совет. Безопасными и качественными все дороги региона рассчитывают сделать до 2025 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Самой красивой женщиной Европы стала учительница из Гибралтара
CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан военнослужащих
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков ИГ
Канцлер Германии обвинила Анкару в злоупотреблении Интерполом
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Малахов рассказал, почему ушел с "Первого канала"
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Известного шансонье обвинили в афере при строительстве коттеджей
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь