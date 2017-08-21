Самую опасную улицу Бердска отремонтировали

Еще два года назад улица Маяковского в Бердске напоминала обычную проселочную дорогу. Летом — пыль, весной — грязь. Местные жители не раз обращались с просьбой отремонтировать объект. Сегодня улицу не узнать: асфальт, бордюры, тротуар. Нанесли пешеходную разметку.

— Эта улица на сегодняшний день разгружает главную улицу нашего города — улицу Ленина, и первую объездную улицу — улицу Островского. В час пик движение автомобилей затруднено как по улице Ленина, так и по улице Островского. Жизненно необходима такая магистраль, которая позволит беспрепятственно, за несколько минут, добраться с одного конца города до другого, — сообщил руководитель управления ЖКХ города Бердска Владимир Захаров.

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Все это удалось с помощью областной программы «Безопасные и качественные дороги». В этом году в регионе ремонтируют 59 объектов. Причем задача — не заменить старое покрытие на новое, а ликвидировать наиболее аварийные участки.

— Красивые тротуары, широкие пешеходные дорожки, зеленые насаждения, освещение — все новое. Мы постоянно говорим о том, чтобы эту работу не останавливать, — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков.

Кроме того, проезжую часть оборудуют видеофиксаторами. Камеры устанавливают на опасных перекрестках в Новосибирске, Искитиме, Бердске. Специалисты говорят, что с появлением электронных новинок значительно снизилось количество дорожно-транспортных происшествий.

— По информации администрации, на сегодняшний день участков концентрации ДТП стало меньше, тех участков, которые раньше были на этой дороге, сегодня нет. Я надеюсь, что-то, что сегодня вводится в строй и принимается, будет способствовать уменьшению ДТП и улучшению ситуации на дорогах, — отметил начальник центра организации дорожного движения Виктор Шайдула.