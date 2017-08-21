Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Почему не надо бояться вируса Коксаки
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью – СМИ
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
В Instagram появилось редкое семейное фото Пелагеи
Крым дал ответ на угрозы Киева о возвращении полуострова силой
Татьяна Арно выложила фото с обнаженной грудью
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
10Землетрясение на юго-западе Китая
07:29 (мск), источник: Kapital.kz

В Казахстане появился еще один исламский банк

Заман-Банк стал исламским. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Источник: Kapital.kz

В соответствии с приказом заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 298 АО «Исламский банк «Заман — Банк» выдана лицензия на проведение банковских и иных операций исламского банка.

Напомним, ранее Kapital.kz сообщал о том, что Заман-Банк планирует получить лицензию, чтобы стать исламским банком. Информация о том, что банк намерен конвертироваться в исламский, появилась еще в 2014 году.

«Заман-Банк занимается этим вопросом уже три года. Но в законодательстве на тот момент еще не была прописана процедура конвертации традиционного банка в исламский. Только с ноября 2015 года были внесены изменения в Закон РК “О банках и банковской деятельности”, где был расписан весь процесс конвертации», — подчеркивала председатель правления Заман-Банка Елена Гупало в апреле 2017 года.

В беседе Елена сообщила, что после конвертации банк намерен сконцентрироваться на продуктах для розницы и МСБ. Банкир уточнила, почему было принято решение переформатировать Заман-Банк в исламский.

«В странах СНГ, в том числе и в Казахстане, эта ниша до сих пор является открытой, особенно розничное направление. Предполагаю, что именно розничные исламские финансовые продукты будут востребованы на казахстанском рынке. Ставки по банковским кредитам достаточно высоки, и рынку нужны другие формы финансирования. Общеизвестный тренд, что такие продукты развиваются не только в мусульманских странах, но и в Западной Европе. Кстати, опыт работы исламского банка в Кыргызстане оказался довольно успешным», — отметила она.

Напомним, до настоящего времени в Казахстане работал только один исламский банк — Al Hilal Bank. Он на рынке с 2010 года. «Мы не планируем конкурировать с Al Hilal Bank, у нас разные направления работы. Наш банк изначально намерен больше сконцентрироваться на МСБ и физлицах, а Al Hilal Bank работает в основном с крупными корпоративными клиентами. Мы рассматриваем Al Hilal Bank в первую очередь как партнера», — уточнила Елена Гупало.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Шесть компаний Астаны подозреваются в организации финансовых пирамид
CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан военнослужащих
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков ИГ
Канцлер Германии обвинила Анкару в злоупотреблении Интерполом
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Малахов рассказал, почему ушел с "Первого канала"
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь