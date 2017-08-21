В Казахстане появился еще один исламский банк

Источник: Kapital.kz

В соответствии с приказом заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 298 АО «Исламский банк «Заман — Банк» выдана лицензия на проведение банковских и иных операций исламского банка.

Напомним, ранее Kapital.kz сообщал о том, что Заман-Банк планирует получить лицензию, чтобы стать исламским банком. Информация о том, что банк намерен конвертироваться в исламский, появилась еще в 2014 году.

«Заман-Банк занимается этим вопросом уже три года. Но в законодательстве на тот момент еще не была прописана процедура конвертации традиционного банка в исламский. Только с ноября 2015 года были внесены изменения в Закон РК “О банках и банковской деятельности”, где был расписан весь процесс конвертации», — подчеркивала председатель правления Заман-Банка Елена Гупало в апреле 2017 года.

В беседе Елена сообщила, что после конвертации банк намерен сконцентрироваться на продуктах для розницы и МСБ. Банкир уточнила, почему было принято решение переформатировать Заман-Банк в исламский.

«В странах СНГ, в том числе и в Казахстане, эта ниша до сих пор является открытой, особенно розничное направление. Предполагаю, что именно розничные исламские финансовые продукты будут востребованы на казахстанском рынке. Ставки по банковским кредитам достаточно высоки, и рынку нужны другие формы финансирования. Общеизвестный тренд, что такие продукты развиваются не только в мусульманских странах, но и в Западной Европе. Кстати, опыт работы исламского банка в Кыргызстане оказался довольно успешным», — отметила она.