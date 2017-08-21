Правительство передало «Ростеху» акции новосибирского предприятия

Правительство России передало «Ростеху» акции новосибирского предприятия, об этом свидетельствуют данные постановления Кабинета министров.

«Подписанным распоряжением утверждено решение о передаче госкорпорации находящихся в федеральной собственности акций открытого акционерного общества «Монтажно-технологическое управление «Альтаир» (Москва) и акционерного общества «Особое конструкторское бюро «Салют» (Новосибирск)», — сообщается на сайте Кабмина.

В пояснении к постановлению сказано, что передача акций позволит сохранить основные специализации в сфере обороноспособности и безопасности государства. Кроме этого, будет создан замкнутый цикл разработки, внедрения, ремонта, совершенствования важных для безопасности государства систем, а также объединения потенциалов предприятий.