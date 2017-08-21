Перезагрузка: В Перми Мотовилихинские заводы начнут работать по новой схеме
На ПАО «Мотовилихинские заводы» запускается процедура финансового оздоровления холдинга, причем ее схема подразумевает сохранение на предприятии всех рабочих мест.
На ПАО «Мотовилихинские заводы» запускается процедура финансового оздоровления холдинга, причем ее схема подразумевает сохранение на предприятии всех рабочих мест.
В Прикамье ПАО «Мотовилихинские заводы» начнут работать по новой схеме, в рамках которой будут обеспечены гособоронзаказом и сохранят все рабочие места. На предприятии, которое находится в сложной экономической ситуации, стартует процедура финансового оздоровления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в
«Совместно с руководством государственной корпорации “Ростех” и “Мотовилихи” выработана схема финансового оздоровления предприятия с сохранением всех рабочих мест. При этом предусмотрены дополнительные инвестиции в производство. В рамках новой схемы заводы будут обеспечены гособоронзаказом», — подчеркнул врио Пермского края Максим Решетников.
Стоит отметить, что 4 августа решением Арбитражного суда Пермского края в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» введена процедура наблюдения сроком на шесть месяцев. Завод находится в затяжном кризисе, генерирует убытки и накапливает долги на протяжении последних нескольких лет. В такой ситуации введение наблюдения было неизбежным.
Краевые власти держат вопрос относительно непростой ситуации на заводе на постоянном контроле. В марте были достигнуты договоренности о подготовке комплексной программы взаимодействия госкорпорации «Ростех» и Пермского края, расширении номенклатуры выпускаемой на «Мотовилихинских заводах» продукции, повышении ее качества и снижении себестоимости.
17 августа предприятие посетил врио губернатора Максим Решетников. Он обсудил перспективы развития предприятия с его генеральным директором Александром Анохиным. Руководитель холдинга заверил, что принимаются все необходимые меры для выполнения социальных обязательств, сохранения занятости работников и выполнения контрактов.
По итогам визита Максим Решетников отметил, что «Мотовилихинские заводы» произвели на него благоприятное впечатление: предприятие инвестирует в производство, есть новое оборудование, внедряются современные технологии, среди работников — много молодежи.
Добавим, что ПАО «Мотовилихинские заводы» является многопрофильным предприятием, обеспечивающим полный цикл изготовления продукции. Холдинг объединяет заводы, специализирующиеся на производстве металлургической продукции, нефтепромыслового и бурового оборудования, техники военного назначения.