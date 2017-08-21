Перезагрузка: В Перми Мотовилихинские заводы начнут работать по новой схеме

В Прикамье ПАО «Мотовилихинские заводы» начнут работать по новой схеме, в рамках которой будут обеспечены гособоронзаказом и сохранят все рабочие места. На предприятии, которое находится в сложной экономической ситуации, стартует процедура финансового оздоровления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«Совместно с руководством государственной корпорации “Ростех” и “Мотовилихи” выработана схема финансового оздоровления предприятия с сохранением всех рабочих мест. При этом предусмотрены дополнительные инвестиции в производство. В рамках новой схемы заводы будут обеспечены гособоронзаказом», — подчеркнул врио Пермского края Максим Решетников.

Стоит отметить, что 4 августа решением Арбитражного суда Пермского края в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» введена процедура наблюдения сроком на шесть месяцев. Завод находится в затяжном кризисе, генерирует убытки и накапливает долги на протяжении последних нескольких лет. В такой ситуации введение наблюдения было неизбежным.

Краевые власти держат вопрос относительно непростой ситуации на заводе на постоянном контроле. В марте были достигнуты договоренности о подготовке комплексной программы взаимодействия госкорпорации «Ростех» и Пермского края, расширении номенклатуры выпускаемой на «Мотовилихинских заводах» продукции, повышении ее качества и снижении себестоимости.

17 августа предприятие посетил врио губернатора Максим Решетников. Он обсудил перспективы развития предприятия с его генеральным директором Александром Анохиным. Руководитель холдинга заверил, что принимаются все необходимые меры для выполнения социальных обязательств, сохранения занятости работников и выполнения контрактов.

По итогам визита Максим Решетников отметил, что «Мотовилихинские заводы» произвели на него благоприятное впечатление: предприятие инвестирует в производство, есть новое оборудование, внедряются современные технологии, среди работников — много молодежи.