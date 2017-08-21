Операторы сотовой связи Казахстана выживают благодаря мобильному интернету
Рынок мобильной связи выживает в основном за счёт мобильного интернета.
Рынок мобильной связи выживает в основном за счёт мобильного интернета.
Согласно статистике, за год количество абонентов сотовой связи выросло лишь на 2%, тогда как услугу доступа к мобильному интернету получили 13% абонентов, сообщает energyprom.kz.
За прошедшие 7 месяцев объём услуг операторов мобильной связи составил 124,7 млрд тенге — всего на 0,1% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Для сравнения: объёмы за
По итогам 2016 года объёмы услуг в отрасли снова сократились, как и в предыдущие годы — на 13,2%. Спад на рынке мобильных услуг происходит с 2013 года (-0,3% к 2012).
А вот
71,1% от общего объёма услуг операторы мобильной связи оказали населению: 88,7 млрд тенге, на 3,5% меньше, чем годом ранее.
В прошлом году за первые семь месяцев доля населения в объёме услуг составляла 73,8%, а в целом по итогам 2016 года — 74,3% (в предыдущие годы было сразу 86−87%).
Число абонентов в этом году незначительно увеличилось: +2,2% за год, до 25,95 миллиона. Прежде этот показатель сокращался, начиная с 2014 года (-5,8% к 2013). В декабре 2014 года всем владельцам мобильных телефонов необходимо было зарегистрировать номера сотовых телефонов. Именно с этим специалисты и связывают спад количества абонентов. И значительное сокращение количества неиспользуемых номеров.
Сети 4G/LTE стали массово разворачиваться в Казахстане лишь около полутора лет назад, но несмотря на это республика опережает по уровню покрытия и скорости в мобильных сетях целый ряд развитых стран. По оценке британской компании OpenSignal, которая провела исследования стандарта 4G/LTE с 1 января по 31 марта 2017 в 75 странах мира, Казахстан расположился на 54 позиции по критерию «Доступность сетей 4G/LTE» с показателем 61,2%, опередив Италию, Россию, Германию, Францию, Новую Зеландию и другие страны. Лидерами этого рейтинга являются Южная Корея, Япония и Норвегия.
По показателю «Скорость в сетях 4G/LTE» Казахстан также оказался на 54-й позиции, со скоростью 16,64 Мбит/с, опередив Россию и США. Первые три позиции занимают Сингапур, Южная Корея и Венгрия.
Предыдущее исследование в Казахстане британская OpenSignal проводила с 1 мая по 23 июля 2016 года. В то время 4G только строился. Тогда страна оказалась на 64-й позиции из 95 стран по скорости мобильного интернета со средним показателем 6,3 Мбит/с. Только за один год средняя скорость доступа к интернету посредством мобильной связи выросла на 264%.