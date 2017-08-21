РЖД пустит до Комсомольска новые поезда

На Восточном экономическом форуме, который пройдёт 6—7 сентября во Владивостоке, Хабаровский край представит долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. В РЖД уже утвердили план обновления пассажирского состава, который совершает рейсы в Комсомольск-на-Амуре и из него, а операторы мобильной связи готовы обеспечить хороший сигнал на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре с отворотом до посёлка Ванино. Для этого построят шесть новых объектов связи.

«Мы покажем те объекты, которые стоят сегодня в плане на 2017−2018 годы — это объекты, которые будут построены в текущем году на территории Комсомольска-на-Амуре и те, которые мы закладываем, планируем сдавать в следующем году», — рассказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Сейчас строители завершают в Комсомольске-на-Амуре реконструкцию Драмтеатра, проводят ремонт Инженерной школы, городской набережной, в октябре планируют сдать физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Полным ходом идут работы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети города, тепловых сетей и двух электрических подстанций.

«Всего в 2017 году запланирована реализация 22 объектов инфраструктуры. При этом в корректировке федерального бюджета утверждённой Госдумой в третьем чтении 1,3 миллиарда рублей по предложению минвостокразвития дополнительно предусмотрены на создание инженерной школы, строительство детского больничного комплекса и реконструкцию городской набережной», — отметил заместитель министра России по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития, план долгосрочного комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре разработали по поручению президента Владимира Путина. Документ должен помочь в создании комфортной среды, повышении качества жизни комсомольчан, дальнейшему развитию промышленного потенциала, социальной сферы, модернизации инженерной инфраструктуры.