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07:59 (мск), источник: Восток Медиа

РЖД пустит до Комсомольска новые поезда

Долгосрочный план развития города представят на Восточном экономическом форуме.

На Восточном экономическом форуме, который пройдёт 6—7 сентября во Владивостоке, Хабаровский край представит долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. В РЖД уже утвердили план обновления пассажирского состава, который совершает рейсы в Комсомольск-на-Амуре и из него, а операторы мобильной связи готовы обеспечить хороший сигнал на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре с отворотом до посёлка Ванино. Для этого построят шесть новых объектов связи.

«Мы покажем те объекты, которые стоят сегодня в плане на 2017−2018 годы — это объекты, которые будут построены в текущем году на территории Комсомольска-на-Амуре и те, которые мы закладываем, планируем сдавать в следующем году», — рассказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Сейчас строители завершают в Комсомольске-на-Амуре реконструкцию Драмтеатра, проводят ремонт Инженерной школы, городской набережной, в октябре планируют сдать физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Полным ходом идут работы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети города, тепловых сетей и двух электрических подстанций.

«Всего в 2017 году запланирована реализация 22 объектов инфраструктуры. При этом в корректировке федерального бюджета утверждённой Госдумой в третьем чтении 1,3 миллиарда рублей по предложению минвостокразвития дополнительно предусмотрены на создание инженерной школы, строительство детского больничного комплекса и реконструкцию городской набережной», — отметил заместитель министра России по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

Как сообщает пресс-служба минвостокразвития, план долгосрочного комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре разработали по поручению президента Владимира Путина. Документ должен помочь в создании комфортной среды, повышении качества жизни комсомольчан, дальнейшему развитию промышленного потенциала, социальной сферы, модернизации инженерной инфраструктуры.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в рамках деловой программы Восточного экономического форума Хабаровский край представит семь инвестиционных проектов стоимостью порядка 60 миллиардов рублей, в том числе единственный на Дальнем Востоке транспортно-логистический проект, который реализуют на условиях государственно-частного партнёрства.

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