Сысертский завод получит новые корпуса

Источник: УралИнформБюро

Правительство Свердловской области планирует восстановить Сысертский фарфоровый завод и увеличить его производственные площади за счет строительства нового корпуса. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в областном Департаменте информационной политики.

Решение вдохнуть новую жизнь в предприятие было озвучено в ходе визита врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Сысерть 18 августа. «Программа минимум — это замена оборудования, максимум — строительство нового здания. Без остановки существующего производства мы построим новые корпуса и разместим здесь современное оборудование. Это бизнес-проект, который потребует серьезных инвестиций», — заявил глава региона.

До 2015 года 100% акций завода принадлежали Екатеринбургской епархии РПЦ. В апреле 2015 года 50% акций завода было передано распорядительной дирекции МУГИСО. В данный момент предприятию оказывается поддержка из областного бюджета по погашению задолженностей и расширению ассортимента. ООО «Фарфор Сысерти» накопило долг в размере 71,4 миллиона рублей, из которых 53,3 миллиона — задолженность по налогам.