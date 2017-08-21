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08:28 (мск), источник: АиФ Омск

Ремонт дороги по проспекту Мира в Омске завершен досрочно

В Омске с опережением сроков закончен ремонт очередного объекта улично-дорожной сети.

В Омске на проспекте Мира завершили укладку второго слоя асфальтобетонного покрытия на автодороге по проспекту Мира между улицами Доковской и Полевой. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города Омска.

Работы велись в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Таким образом, в городе в 2017 году в рамках этой инициативы президента России Владимира Путина отремонтировано уже 32 автомагистрали.

Напомним, что указанный участок проспекта Мира ремонтировали с применением технологии холодного ресайклинга. С помощью специального производственного комплекса — ресайклера — старое покрытие было на месте переработано: из него с добавлением различных полимерных материалов сформировали основание дорожного полотна, после чего в два слоя уложили асфальт.

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