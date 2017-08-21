Ремонт дороги по проспекту Мира в Омске завершен досрочно

В Омске на проспекте Мира завершили укладку второго слоя асфальтобетонного покрытия на автодороге по проспекту Мира между улицами Доковской и Полевой. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города Омска.

Работы велись в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Таким образом, в городе в 2017 году в рамках этой инициативы президента России Владимира Путина отремонтировано уже 32 автомагистрали.