Военные заселят Вешние Воды
О планах АО «Гарнизон» провести торги по продаже около 159 га на улице Вешних Вод на
О планах АО «Гарнизон» провести торги по продаже около 159 га на улице Вешних Вод на
По словам собеседников «Ъ», балансодержателем участка и находящейся на нем недвижимости выступает АО ГУОВ (еще одна структура Минобороны), которое и передало актив для реализации «Гарнизону». Представитель «Гарнизона» заявил «Ъ», что организация считает нецелесообразным публично обсуждать подробности коммерческой деятельности, в частности реализацию имущества или участков. Он добавил, что в случае объявления торгов их анонсирует организующее процедуру агентство.
Но «Ъ» не удалось обнаружить в открытых источниках информацию о конкурсе по выбору этого агентства оператором торгов.
По информации одного из собеседников «Ъ», на площадке на улице Вешних Вод располагается около 110 строений, среди которых здание Арсенала XIX века (не значится в реестре объектов культурного наследия Москвы).
При этом, указывает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюрджев, межевание границ «Лосиного Острова» еще не завершено, что подтверждается судебной практикой.
В нескольких процессах Росимущество не может доказать нарушения границ парка, что в принципе может быть использовано структурами Минобороны и покупателем в собственных интересах.
Он не исключает, что по итогам межевания у «Лосиного Острова», напротив, образуется доступная для застройки площадь.
Партнер BMS Law Firm Денис Фролов считает, что возможность строительства объектов будет зависеть от того, к какому виду зонирования отнесут участок, попадающий в лот Минобороны.
В рекреационной зоне возможно размещение туристических объектов и музеев, а в зоне хозяйственного назначения — объектов, связанных с обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов.
Но, по словам юриста, любую стройку на площадке придется согласовывать с Минприроды.
По данным источников «Ъ», стартовая цена участка на улице Вешних Вод может составить около 30 млрд руб. За продажу актива агентство может получить около 60 млн руб., еще 170−180 млрд руб. инвестору придется вложить в развитие. Эксперт полагает, что на улице Вешних Вод можно построить 3,5−4,5 млн кв. м недвижимости.
Но, возможно, застроить участок целиком не получится. По словам чиновника мэрии, власти города рассчитывают разместить на трети существующего участка на улице Вешних Вод (примерно на 53 га) зону рекреации, аналогичную ВДНХ. «В мэрии считают, что архитектурная концепция не должна быть типовой, а развивать сам проект должен консорциум инвесторов», — добавляет он. В мэрии официально не комментируют эту тему. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы посоветовали обратиться в Минприроды, где не смогли оперативно ответить на запрос «Ъ».
Александра Мерцалова, Халиль Аминов.