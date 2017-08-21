Первый дом ЖК «Гулливер» готов к сдаче в эксплуатацию

Сейчас клининговая компания наводит чистоту и порядок во всех внутренних помещениях.

Снаружи нового дома также завершаются все работы по благоустройству территории сдвоенного дома высотой 20−25 этажей. Дорожки, прилегающие к новостройке, уже покрыты плиткой, газоны зеленеют свежей травой, установлены элементы детских игровых площадок.

На днях подключена система наружного освещения. Кстати, при создании освещения придомовой территории АО «КОРТРОС-Пермь» использовал ресурсосберегающие технологии. Вокруг дома установлены уличные светильники с диодным освещением. Это оборудование имеет одни из лучших на сегодняшний день показателей по соотношению лм/Вт, сроку службы и надежности. Кроме того, это самые компактные и мощные в своем классе светодиоды, обеспечивающие высокую стабильность цвета в течение всего срока службы светильника.

Объект уже прошел приемку комиссией службы технического надзора заказчика, а также получил положительную оценку представителей отдела продаж, осмотревших новое здание. Теперь слово — за итоговой комиссией Государственной инспекции строительного надзора. После ее заключения о соответствии всем требованиям безопасности, «КОРТРОС-Пермь» обратится в департамент градостроительства и архитектуры г. Перми за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.