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08:50 (мск), источник: Новости Перми

Первый дом ЖК «Гулливер» готов к сдаче в эксплуатацию

Новостройка — жилой дом по адресу: ул. Революции, 48а практически готов к сдаче в эксплуатацию. Подрядная организация застройщика завершила все отделочные работы, запущены лифты, проведены комплексные испытания противопожарного оборудования.

Сейчас клининговая компания наводит чистоту и порядок во всех внутренних помещениях.

Снаружи нового дома также завершаются все работы по благоустройству территории сдвоенного дома высотой 20−25 этажей. Дорожки, прилегающие к новостройке, уже покрыты плиткой, газоны зеленеют свежей травой, установлены элементы детских игровых площадок.

На днях подключена система наружного освещения. Кстати, при создании освещения придомовой территории АО «КОРТРОС-Пермь» использовал ресурсосберегающие технологии. Вокруг дома установлены уличные светильники с диодным освещением. Это оборудование имеет одни из лучших на сегодняшний день показателей по соотношению лм/Вт, сроку службы и надежности. Кроме того, это самые компактные и мощные в своем классе светодиоды, обеспечивающие высокую стабильность цвета в течение всего срока службы светильника.

Объект уже прошел приемку комиссией службы технического надзора заказчика, а также получил положительную оценку представителей отдела продаж, осмотревших новое здание. Теперь слово — за итоговой комиссией Государственной инспекции строительного надзора. После ее заключения о соответствии всем требованиям безопасности, «КОРТРОС-Пермь» обратится в департамент градостроительства и архитектуры г. Перми за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.

На территории жилого квартала идет строительство еще трех объектов. Два жилых дома (один из них высотой 23−25 этажей) планируется подготовить к сдаче в эксплуатацию до конца 2017 г.

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