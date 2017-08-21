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08:52 (мск), источник: Вести - Пермь

Глобальное отключение воды

В Перми останавливал работу Большекамский водозабор, который подает воду практически во все районы города.

Вода в дома пермяков вернулась только в воскресенье утром. В Перми останавливал работу Большекамский водозабор, который подает воду практически во все районы города. Отключение не коснулось только Орджоникидзевского и Кировского районов.

Без воды осталось Кондратово в Пермском районе. Отключение связано с проведением ежегодных планово-ремонтных работ.

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