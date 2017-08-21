Глобальное отключение воды
В Перми останавливал работу Большекамский водозабор, который подает воду практически во все районы города.
В Перми останавливал работу Большекамский водозабор, который подает воду практически во все районы города.
Вода в дома пермяков вернулась только в воскресенье утром. В Перми останавливал работу Большекамский водозабор, который подает воду практически во все районы города. Отключение не коснулось только Орджоникидзевского и Кировского районов.
Без воды осталось Кондратово в Пермском районе. Отключение связано с проведением ежегодных