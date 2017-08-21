Дороги рядом с челябинскими школами подготовят к началу учебного года
Возле учебных заведений должна появиться новая разметка.
Возле учебных заведений должна появиться новая разметка.
Дороги вблизи челябинских школ должны обзавестись разметкой и знаками до начала учебного года, такое поручение глава города Евгений Тефтелев дал
«Осталось две недели до 1 сентября, мобилизуйте свои силы, чтобы к этому времени всё было готово», — подчеркнул градоначальник.
Добавим, что на текущей неделе подрядчик планирует завершить ремонт дорожного полотна на проспекте Победы и перейти к укладке асфальта на проспекте Ленина.