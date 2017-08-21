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08:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

Дороги рядом с челябинскими школами подготовят к началу учебного года

Возле учебных заведений должна появиться новая разметка.

Дороги вблизи челябинских школ должны обзавестись разметкой и знаками до начала учебного года, такое поручение глава города Евгений Тефтелев дал фирме-подрядчику на аппаратном совещании в мэрии.

«Осталось две недели до 1 сентября, мобилизуйте свои силы, чтобы к этому времени всё было готово», — подчеркнул градоначальник.

Добавим, что на текущей неделе подрядчик планирует завершить ремонт дорожного полотна на проспекте Победы и перейти к укладке асфальта на проспекте Ленина.

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