На одной из улиц Уфы ограничат движение

21 августа с 8 часов утра перекроют часть улицы Александра Невского на участке от улицы Интернациональной до улицы Свободы. Движение будет ограничено до конца дня. Причина штатная: проведение ремонтных работ. Асфальт будут укладывать до 23 часов.