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08:59 (мск), источник: Комсомольская правда

На одной из улиц Уфы ограничат движение

Причина штатная: ремонтные работы.

21 августа с 8 часов утра перекроют часть улицы Александра Невского на участке от улицы Интернациональной до улицы Свободы. Движение будет ограничено до конца дня. Причина штатная: проведение ремонтных работ. Асфальт будут укладывать до 23 часов.

— Асфальт должен остыть до температуры, которая будет ниже температуры плавления битума. Это позволит избежать образования колейности на вновь уложенном асфальте и добиться высокого качества дорожного покрытия, — уточнили в пресс-службе городской администрации.

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