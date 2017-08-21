На одной из улиц Уфы ограничат движение
Причина штатная: ремонтные работы.
Причина штатная: ремонтные работы.
21 августа с 8 часов утра перекроют часть улицы Александра Невского на участке от улицы Интернациональной до улицы Свободы. Движение будет ограничено до конца дня. Причина штатная: проведение ремонтных работ. Асфальт будут укладывать до 23 часов.
— Асфальт должен остыть до температуры, которая будет ниже температуры плавления битума. Это позволит избежать образования колейности на вновь уложенном асфальте и добиться высокого качества дорожного покрытия, — уточнили в