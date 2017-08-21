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08:37 (мск), источник: Kapital.kz

Курс тенге устремился вверх

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 21 августа 2017 года составил 332,25 тенге.

ЦБ: $ 59.3612   +0.11 € 69.7197   +0.07 ММВБ: $ 58.9975   -0.23 € 69.4075   -0.01
Источник: Reuters

По сравнению с утренней сессией 18 августа (332,64/$1) нацвалюта к доллару укрепилась на 0,39 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 332 тенге за доллар США, максимальный — 332,60 тенге, курс закрытия составил 332,35 тенге за доллар. Объем торгов по доллару составил 47 млн. 500 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 105.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты 21 августа на 11:00 составляет 334 тенге, в Алматы — 334 тенге.

Официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

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