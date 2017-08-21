«Альфа Капитал» отозвал комментарий аналитика о проблемах в четырех банках

«В пятницу письма, направленные ранее сотрудником компании Сергеем Гавриловым, отозваны. Таким образом, были полностью дизавуированы прошлые заявления сотрудника. Оперативно информация об этом была направлена в ФАС», — сказал представитель УК.

Ранее ФАС запросила в УК информацию по данному инциденту.

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«Ответ на запрос ФАС будет направлен в установленный срок 21.08. УК “Альфа-Капитал” подчеркивает, что письмо в отношении рисков инструментов банков являлось частным мнением сотрудника компании, а не официальной позицией компании», — подвели итоги в компании.

16 августа газета «Ведомости» сообщила, что УК «Альфа Капитал» разослала клиентам письмо, содержащее информацию о якобы нестабильном положении Промсвязьбанка, Бинабнка, банка ФК «Открытие» и МКБ. Банк России сообщил о намерении провести проверку по данному факту. Вскоре сотрудник УК Сергей Гаврилов был вызван для беседы в ЦБ.