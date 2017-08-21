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09:27 (мск), источник: Om1.ru

В Омске отремонтировали первые пять дворов

До 15 сентября подрядчикам предстоит отремонтировать еще 181 объект.

В Омске началась реализация федерального проекта «ЖКХ и городская среда». Специалисты ООО «Гриар Холдинг», выигравшего торги, уже закончили ремонт в пяти дворах Левобережья. Эксперты «Омского СоюзДорНИИ» оценят качество выполненных работ. Сейчас ремонтные работы проходят на 77 объектах.

Напомним, к 15 сентября в Омске приведут в порядок 186 дворов. Из них 48 отремонтируют в Центральном округе, 31 — в Советском, по 34 — в Ленинском и Кировском, 39 — в Октябрьском. Всего Омску на реализацию проекта выделили 100 миллионов рублей.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— Наша главная задача, чтобы позитивные изменения в городской среде коснулись как можно большего количества омичей. Сегодня мы находимся только в самом начале большого пути, потому что федеральная программа, в рамках которой мы работаем, рассчитана на пять лет.

Помимо экспертов контролирующих организаций, за качеством будут следить и сами жители дворов по просьбе мэрии.

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