Названы самые популярные объекты EXPO-2017

Источник: Tengrinews

C 14 по 20 августа EXPO-2017 посетило 345 445 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на медиа-центр выставки.

Сообщается, что по сравнению с предыдущей неделей число посетителей увеличилось на 14 тысяч. Общее число посетителей выставки с 10 июня по 20 августа составило 2 779 820 человек.

Общее число посетителей выставки с 10 по 25 июня — 374 236 человек, а на 27 июня составило 425 377 человек. Общее число человеко-посещений с 10 июня по 20 августа (суммарное количество посещений всех объектов выставки) — 22 113 663, в том числе международных павильонов — 19 438 248, объектов выставки — 2 675 415.

В топ посещаемых павильонов вошли:

1. Плаза Африки.

2. Египет.

3. Турция.

4. Таиланд.

5. Азербайджан.

6. Индия.

7. Россия.

8. Узбекистан.

9. Япония.

10. Королевство Саудовская Аравия.

Топ посещаемых объектов составили:

1. Нур-Алем.

2. Коммерческие павильоны.

3. Детская лаборатория «Шелл».

4. Тематический павильон С 3.5.

5. Детский парк.

6. Амфитеатр.

7. Цирк дю Солей.

8. Тематический павильон С 2.4.

9. Артцентр.