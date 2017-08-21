Названы самые популярные объекты EXPO-2017
C 14 по 20 августа EXPO-2017 посетило 345 445 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
C 14 по 20 августа EXPO-2017 посетило 345 445 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
C 14 по 20 августа EXPO-2017 посетило 345 445 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Сообщается, что по сравнению с предыдущей неделей число посетителей увеличилось на 14 тысяч. Общее число посетителей выставки с 10 июня по 20 августа составило 2 779 820 человек.
Общее число посетителей выставки с 10 по 25 июня — 374 236 человек, а на 27 июня составило 425 377 человек. Общее число
В топ посещаемых павильонов вошли:
1. Плаза Африки.
2. Египет.
3. Турция.
4. Таиланд.
5. Азербайджан.
6. Индия.
7. Россия.
8. Узбекистан.
9. Япония.
10. Королевство Саудовская Аравия.
Топ посещаемых объектов составили:
1.
2. Коммерческие павильоны.
3. Детская лаборатория «Шелл».
4. Тематический павильон С 3.5.
5. Детский парк.
6. Амфитеатр.
7. Цирк дю Солей.
8. Тематический павильон С 2.4.
9. Артцентр.
10. Зона творческой энергии.