ЦБ отозвал лицензию у банка «Северо-Восточный альянс»
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Банк России с 21 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Северо-Восточный Альянс» (СВА), говорится в сообщении регулятора.
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Банк России с 21 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Северо-Восточный Альянс» (СВА), говорится в сообщении регулятора.
По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 июля занимал 243-е место в банковской системе РФ.