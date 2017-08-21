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08:49 (мск), источник: РИА Новости

ЦБ отозвал лицензию у банка «Северо-Восточный альянс»

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Банк России с 21 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Северо-Восточный Альянс» (СВА), говорится в сообщении регулятора.

Источник: РИА Новости

По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 июля занимал 243-е место в банковской системе РФ.

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