Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
В Сети обсуждают редкий семейный снимок Пелагеи
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
«Эгоцентрическое величие» — американские СМИ о Саакашвили
32-летняя Екатерина Варнава показала фото топлесс
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото)
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
Развод после 20 лет вместе: Ардова рассталась с мужем
"Только вперёд": сбросившая 53 кг звезда "Голоса"
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
8Тень Земли
09:52 (мск), источник: ТАСС

Москвичи чаще всего попадают в число должников из-за штрафов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Жители столицы чаще всего попадают в число должников из-за штрафов. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве — главный судебный пристав столицы Сергей Замородских.

«Традиционно больше всего долгов у жителей Москвы по административным штрафам», — сообщил он. В первом полугодии в производстве судебных приставов столицы находилось взыскание почти 5 млн штрафов на 23,7 млрд рублей.

Читайте также
Приставы спишут почти 1 трлн рублей долгов россиян

При этом, по его словам, поступление документов по взысканию штрафов, наложенных уполномоченными органами, прежде всего ГИБДД, остается высоким — за полугодие приставы получили 2,6 млн таких документов. Кроме того, сообщил он, на 31% выросло и число поступивших документов по взысканию штрафов, наложенных судами (на 47 тыс. больше).

Благодаря мерам воздействия на должников, в том числе угрозе ограничения выезда за рубеж, по административным штрафам взыскано 2,8 млрд рублей — на 1,3 млрд рублей больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Долги по кредитам

В меньшей степени, по его словам, для москвичей актуальна тема долгов по кредитам. «В первом полугодии текущего года наблюдается тенденция увеличения поступления исполнительных документов о взыскании задолженностей в пользу кредитных учреждений — почти 42 тыс., что на 13 тыс. документов больше, чем год назад», — сообщил Замородских.

«При этом нельзя сказать, что число таких производств огромно и москвичи перестали платить по кредитным обязательствам. Люди платят, в том числе этому способствуют и меры понуждения», — добавил он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Украинские силовики попытались прорвать линию обороны ДНР рядом с Донецком
ВКС РФ ликвидировали свыше 200 боевиков ИГ, направлявшихся к Дейр-эз-Зору
Собянин и Медведев возглавили рейтинг «преемников» Путина
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков ИГ
Канцлер Германии обвинила Анкару в злоупотреблении Интерполом
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Второй за лето американский эсминец столкнулся с торговым судном
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его) Неприятный инцидент произошел с автомобилистом в Омской области во время рыбалки
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербургский хостел за долги отдали банку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь