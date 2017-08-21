Москвичи чаще всего попадают в число должников из-за штрафов

«Традиционно больше всего долгов у жителей Москвы по административным штрафам», — сообщил он. В первом полугодии в производстве судебных приставов столицы находилось взыскание почти 5 млн штрафов на 23,7 млрд рублей.

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При этом, по его словам, поступление документов по взысканию штрафов, наложенных уполномоченными органами, прежде всего ГИБДД, остается высоким — за полугодие приставы получили 2,6 млн таких документов. Кроме того, сообщил он, на 31% выросло и число поступивших документов по взысканию штрафов, наложенных судами (на 47 тыс. больше).

Благодаря мерам воздействия на должников, в том числе угрозе ограничения выезда за рубеж, по административным штрафам взыскано 2,8 млрд рублей — на 1,3 млрд рублей больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Долги по кредитам

В меньшей степени, по его словам, для москвичей актуальна тема долгов по кредитам. «В первом полугодии текущего года наблюдается тенденция увеличения поступления исполнительных документов о взыскании задолженностей в пользу кредитных учреждений — почти 42 тыс., что на 13 тыс. документов больше, чем год назад», — сообщил Замородских.