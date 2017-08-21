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09:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Байкальский госуниверситет рискует «завалить» аккредитацию почти 40 направлений

Программы подготовки не соответствуют федеральному образовательному стандарту.

Источник: IrkutskMedia.ru

Байкальский государственный университет может не пройти аккредитацию более чем по 40 направлениям. Экспертная группа выявила в ходе аккредитационной экспертизы несоответствие ФГОС программ подготовки специалистов среднего звена, специалитета, бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на источник в сфере образования.

В частности, установлено несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному образовательному стандарту таких программ, как экономика, лингвистика, лесное дело, туризм, языкознание и литературоведение, сервис и туризм, банковское дело, правовое обеспечение национальной безопасности, юриспруденция и другие.

В пресс-службе Рособрнадзора корр. агентства сообщили, что на сайте «Карта вузов» представлена информация об аккредитации учебных учреждений. Из документов следует, что свидетельство об аккредитации Байкальского государственного университета действует до 21 ноября 2017 года.

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