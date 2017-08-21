Байкальский госуниверситет рискует «завалить» аккредитацию почти 40 направлений

Источник: IrkutskMedia.ru

Байкальский государственный университет может не пройти аккредитацию более чем по 40 направлениям. Экспертная группа выявила в ходе аккредитационной экспертизы несоответствие ФГОС программ подготовки специалистов среднего звена, специалитета, бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на источник в сфере образования.

В частности, установлено несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному образовательному стандарту таких программ, как экономика, лингвистика, лесное дело, туризм, языкознание и литературоведение, сервис и туризм, банковское дело, правовое обеспечение национальной безопасности, юриспруденция и другие.