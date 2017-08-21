Байкальский госуниверситет рискует «завалить» аккредитацию почти 40 направлений
Программы подготовки не соответствуют федеральному образовательному стандарту.
Программы подготовки не соответствуют федеральному образовательному стандарту.
Байкальский государственный университет может не пройти аккредитацию более чем по 40 направлениям. Экспертная группа выявила в ходе аккредитационной экспертизы несоответствие ФГОС программ подготовки специалистов среднего звена, специалитета, бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на источник в сфере образования.
В частности, установлено несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному образовательному стандарту таких программ, как экономика, лингвистика, лесное дело, туризм, языкознание и литературоведение, сервис и туризм, банковское дело, правовое обеспечение национальной безопасности, юриспруденция и другие.
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