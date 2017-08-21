Завтра почти три района Челябинска останутся без воды

В это время ожидаются плановые масштабные работы МУП «ПОВВ» по модернизации и расширению городской системы водоснабжения. По улице Академика Макеева будет произведена врезка в магистральный водовод диаметром 1400 миллиметров строящегося водовода диаметром 500 миллиметров. Это ввод на новый микрорайон № 30. Врезка в целях комплексного освоения территории для жилищного строительства.

«Просьба жителям заранее позаботиться о запасах воды. Телефонограммы с данной информацией заблаговременно отправлены в жилищные организации, представители которых известят жителей путем расклейки объявлений», — рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска Елена Изаак.

Так, без воды с 10 утра 22 августа до 10 утра 23 августа в Калининском районе останутся: микрорайон № 27 (пр. Победы — ул. 40лет Победы — ул. 250летия Челябинску), микрорайон № 31 (пр. Победы — ул. Салавата Юлаева — ул. 250летия Челябинску — ул. Чичерина) и верхняя часть микрорайона № 26 (пр. Победы — ул. 40 летия Победы — ул. Чичерина). Это 53 жилых дома, 8 детских садов и 10 административных зданий.

В Курчатовском районе будет обезвожен микрорайон «Парковый» (ул. Бейвеля — ул. Ск. Головницкого — пр. Краснопольский — ул. А. Шмакова — ул. Г. Тукая — ул. Х. Юсупова — профессора Благих — ул. Лабырина- ул. Мартынова), поселки Шагол, Челябэнерго, Славино и промзона по улице Радонежская. Это 224 жилых дома, 8 детских садов и 2 школы. Воды не будет до 10 вечера 22 августа.