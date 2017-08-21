Курс валют: Молдавский лей теряет позиции к доллару и евро

Так, Нацбанк Молдовы установил обменный курс за один доллар на уровне17,8591 лея за один доллар (+1,56 бана) и 20,9791 лея (+10,58 бана) за евро, тогда как в период с 18 по 20 августа он составлял, 17,8435 лея за один доллар и 20,8733 лея за один евро.