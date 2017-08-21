Курс валют: Молдавский лей теряет позиции к доллару и евро
Стал известен официальный курс валют на понедельник, 21 августа. Национальная валюта ослабла по отношению к доллару и евро.
Стал известен официальный курс валют на понедельник, 21 августа. Национальная валюта ослабла по отношению к доллару и евро.
Так, Нацбанк Молдовы установил обменный курс за один доллар на уровне17,8591 лея за один доллар (+1,56 бана) и 20,9791 лея (+10,58 бана) за евро, тогда как в период с 18 по 20 августа он составлял, 17,8435 лея за один доллар и 20,8733 лея за один евро.
Официальный обменный курс по другим валютам составит: 0,6991 лея за 1 гривну, 4,5722 лея за румынский лей и 0,3007 лея за 1 российский рубль.