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09:14 (мск), источник: Actualitati.md

Курс валют: Молдавский лей теряет позиции к доллару и евро

Стал известен официальный курс валют на понедельник, 21 августа. Национальная валюта ослабла по отношению к доллару и евро.

ЦБ: $ 59.3612   +0.11 € 69.7197   +0.07 ММВБ: $ 58.9975   -0.23 € 69.4075   -0.01
Источник: Actualitati.md

Так, Нацбанк Молдовы установил обменный курс за один доллар на уровне17,8591 лея за один доллар (+1,56 бана) и 20,9791 лея (+10,58 бана) за евро, тогда как в период с 18 по 20 августа он составлял, 17,8435 лея за один доллар и 20,8733 лея за один евро.

Официальный обменный курс по другим валютам составит: 0,6991 лея за 1 гривну, 4,5722 лея за румынский лей и 0,3007 лея за 1 российский рубль.

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