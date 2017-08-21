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10:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В четырех районах Уфы 22 и 23 августа отключат воду

УФА, 21 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Из-за проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» запланировало отключение воды 22 и 23 августа в четырех районах башкирской столицы.

Как сообщили на предприятии, в Орджоникидзевском районе с 10 часов 22 августа до 9 утра 23 августа без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Российская, 33/2, 33/3, 33/4.

В Демском районе в этот же день с 11 до 23 часов холодную воду отключат на ул. Дагестанская, 16.

23 августа с 10 до 22 часов в Калининском районе запланировано отключение горячей и холодной воды на ул. Мушникова, 19, 21, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5.

В Советском районе 23 августа с 10.30 до 22.30 горячую и холодную воду отключат на ул. Бакалинская, 66, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 68, 68/4.

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