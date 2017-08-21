В четырех районах Уфы 22 и 23 августа отключат воду

Как сообщили на предприятии, в Орджоникидзевском районе с 10 часов 22 августа до 9 утра 23 августа без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Российская, 33/2, 33/3, 33/4.

В Демском районе в этот же день с 11 до 23 часов холодную воду отключат на ул. Дагестанская, 16.

23 августа с 10 до 22 часов в Калининском районе запланировано отключение горячей и холодной воды на ул. Мушникова, 19, 21, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5.