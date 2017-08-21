В Башкирии открылся первый контактный авиапарк

В минувшее воскресенье, 20 августа, в Кумертау открылся первый в Башкирии контактный авиапарк. На открытии присутствовал глава региона Рустэм Хамитов.

Авиапарк располагается на площадке перед зданием авиастроительного завода, посетить его и посидеть за штурвалом вертолета, смогут все желающие, — сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан».

В авиапарк входят вертолеты Кумертаусского авиазавода, которые сошли с конвейера десятки лет назад.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов отметил положительные сдвиги, которые наметились в Кумертау после присвоения городу статуса территории опережающего социально-экономического развития.