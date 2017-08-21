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10:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии открылся первый контактный авиапарк

На открытии присутствовал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

В минувшее воскресенье, 20 августа, в Кумертау открылся первый в Башкирии контактный авиапарк. На открытии присутствовал глава региона Рустэм Хамитов.

Авиапарк располагается на площадке перед зданием авиастроительного завода, посетить его и посидеть за штурвалом вертолета, смогут все желающие, — сообщает телеканал ГТРК «Башкортостан».

В авиапарк входят вертолеты Кумертаусского авиазавода, которые сошли с конвейера десятки лет назад.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов отметил положительные сдвиги, которые наметились в Кумертау после присвоения городу статуса территории опережающего социально-экономического развития.

— Появляется инвесторы, то есть, люди с ресурсами, которые будут строить и уже строят здесь у нас производство, промышленные предприятия. Будут новые рабочие места. Всё это тоже даёт хорошую перспективу и поднимает настроение, заряжает нас оптимизмом, рассказал глава Башкирии в интервью телеканалу ГТРК «Башкортостан».

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