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09:53 (мск), источник: БЕЛТА

Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По состоянию на 21 августа в Беларуси намолочено почти 7 млн т зерна. В общем намолоте 1769,3 тыс. т составляет вклад аграриев Минской области, 1270,6 тыс. т — Гродненской, 1224,5 тыс. т — Брестской. Преодолела 1-миллионный рубеж Могилевская область (1045,8 тыс. т). В Гомельской намолочено 965,4 тыс. т, в Витебской области, которая последней включилась в жатву, — 700,5 тыс. т зерна.

Зерновые и зернобобовые убраны с 1948,5 тыс. га, что составляет 90,1% общей площади. В Брестской области уборка зерновых завершена.

В среднем с одного гектара в этом году аграрии убирают 35,8 ц зерна. Лидером по урожайности является Гродненская область (43,5 ц/га).

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