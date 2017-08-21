Массовая уборка зерновых завершается в Беларуси

По состоянию на 21 августа в Беларуси намолочено почти 7 млн т зерна. В общем намолоте 1769,3 тыс. т составляет вклад аграриев Минской области, 1270,6 тыс. т — Гродненской, 1224,5 тыс. т — Брестской. Преодолела 1-миллионный рубеж Могилевская область (1045,8 тыс. т). В Гомельской намолочено 965,4 тыс. т, в Витебской области, которая последней включилась в жатву, — 700,5 тыс. т зерна.