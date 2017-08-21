В микрорайне Парковый построят сразу две поликлиники
А еще — благоустроят дворы, установят новые остановочные комплексы и, возможно, обустроят площадку для выгула собак.
А еще — благоустроят дворы, установят новые остановочные комплексы и, возможно, обустроят площадку для выгула собак.
В микрорайоне Парковый построят две поликлиники — для детей и взрослых, об этом в понедельник, 21 августа, заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев по итогам
Напомним, в ходе
«Сейчас в Парковом делается филиал детской поликлиники, а также филиал горбольницы № 5, который будет работать по улице Шмакова, 27. Там же откроется кабинет детского врача», — комментирует глава горадминистрации.
По итогам
«Но главное событие — это открытие самой большой, не побоюсь этого слова, школы на Урале», — напомнил Тефтелев.
Добавим, что в соседнем микрорайоне — Парковый-2 (Центральный район, Челябинск) — заканчивается строительство дороги, которая в сентябре соединит новые высотки с городом.