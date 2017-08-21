В микрорайне Парковый построят сразу две поликлиники

В микрорайоне Парковый построят две поликлиники — для детей и взрослых, об этом в понедельник, 21 августа, заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев по итогам онлайн-конференции в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в ходе онлайн-встречи жители Паркового задали Евгению Тефтелеву и руководителю Курчатовского района Сергею Антипову около 300 вопросов. Большая часть из них касалась двух сфер — благоустройства и здравоохранения.

«Сейчас в Парковом делается филиал детской поликлиники, а также филиал горбольницы № 5, который будет работать по улице Шмакова, 27. Там же откроется кабинет детского врача», — комментирует глава горадминистрации.

По итогам онлайн-встречи в мэрии разработают «дорожную карту»: в микрорайоне планируется благоустройство дворов — застройщиков «вернут», чтобы они заасфальтировали тротуары; здесь установят новые остановочные комплексы, которые «должны будут вписаться в проект по гостевым маршрутам», поступила просьба организовать площадку для выгула собак, этот вопрос также обещают проработать.

«Но главное событие — это открытие самой большой, не побоюсь этого слова, школы на Урале», — напомнил Тефтелев.