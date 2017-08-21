Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Двенадцать советов, которые помогут полноценно отдохнуть
Почему не надо бояться вируса Коксаки
Военным разрешили изымать земли у граждан
Евгений Плющенко отрастил бороду и перестал быть похожим на себя
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
«Эгоцентрическое величие» — американские СМИ о Саакашвили
32-летняя Екатерина Варнава показала фото топлесс
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Развод после 20 лет вместе: Ардова рассталась с мужем
"Только вперёд": сбросившая 53 кг звезда "Голоса"
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
8Тень Земли
10:04 (мск), источник: dostup1.ru

В микрорайне Парковый построят сразу две поликлиники

А еще — благоустроят дворы, установят новые остановочные комплексы и, возможно, обустроят площадку для выгула собак.

В микрорайоне Парковый построят две поликлиники — для детей и взрослых, об этом в понедельник, 21 августа, заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев по итогам онлайн-конференции в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в ходе онлайн-встречи жители Паркового задали Евгению Тефтелеву и руководителю Курчатовского района Сергею Антипову около 300 вопросов. Большая часть из них касалась двух сфер — благоустройства и здравоохранения.

«Сейчас в Парковом делается филиал детской поликлиники, а также филиал горбольницы № 5, который будет работать по улице Шмакова, 27. Там же откроется кабинет детского врача», — комментирует глава горадминистрации.

По итогам онлайн-встречи в мэрии разработают «дорожную карту»: в микрорайоне планируется благоустройство дворов — застройщиков «вернут», чтобы они заасфальтировали тротуары; здесь установят новые остановочные комплексы, которые «должны будут вписаться в проект по гостевым маршрутам», поступила просьба организовать площадку для выгула собак, этот вопрос также обещают проработать.

«Но главное событие — это открытие самой большой, не побоюсь этого слова, школы на Урале», — напомнил Тефтелев.

Добавим, что в соседнем микрорайоне — Парковый-2 (Центральный район, Челябинск) — заканчивается строительство дороги, которая в сентябре соединит новые высотки с городом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
К 1 сентября возле школ Челябинска обновят «зебры» и дорожные знаки
Собянин и Медведев возглавили рейтинг «преемников» Путина
Андрей Малахов написал открытое письмо Эрнсту
На руднике «Мир» возникла угроза затопления
Авиация российских ВКС нанесла удар по колонне боевиков ИГ
Канцлер Германии обвинила Анкару в злоупотреблении Интерполом
СК: подозреваемый по делу о смерти Драчева находится в розыске
Второй за лето американский эсминец столкнулся с торговым судном
Спорт
Алонсо — мистер «Уэмбли». «Челси» победил «Тоттенхэм» Первое лондонское дерби сезона завершилось победой чемпиона Англии над серебряным призером
Авто
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его) Неприятный инцидент произошел с автомобилистом в Омской области во время рыбалки
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
Как выглядит самая красивая замужняя женщина России (фото) За звание самой красивой замужней женщины страны боролись 35 участниц.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь