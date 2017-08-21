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18:28 (мск), источник: Деловое сообщество

Определены марки 100 новых автобусов с кондиционерами, которые поступят в Ростов до конца года

В результате проведенных аукционов, были определены поставщики автобусов на газомоторном и дизельном топливе, которые пополнят до 15 декабря муниципальный автопарк Ростова.

75 дизельных низкопольных автобусов экологического класса ЕВРО-5 поставит ООО «ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР «ЮГ» — Официальный дилер белорусского ОАО «МАЗ». В соответствии с требованиями технической документации это будут автобусы модели МАЗ-203.069.

Стоимость контракта более 847 млн рублей (по 11,3 млн рублей за 1 автобус).

Право на поставку 25 автобусов на газомоторном топливе выиграл дилер компании «Нефаз» — ООО «Грифон». Он поставит автобусы модели НефАЗ-5299−40−51. Стоимость контракта 256,42 млн рублей (10,3 млн рублей за 1 автобус).

Каждый из новых автобусов будет вмещать не менее 100 пассажиров, будет оснащен кондиционерами, системами навигации, автоинформирования, пожаротушения и видеонаблюдения.

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