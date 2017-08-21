В Хабаровске на федеральные деньги закончили ремонт в 44 дворах

В дальневосточной столице подвели предварительные итоги реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», работы нужно завершить до 1 ноября — до этого времени в городе отремонтируют 57 дворовых территорий. Сейчас из них готовы 44, в том числе в доме № 219 по улице Тихоокеанской в Краснофлотском районе.

«Общая сметная стоимость объекта составляет 2 миллиона 600 тысяч рублей, софинансирование по дополнительным работам — 114 тысяч рублей. На следующий год планируем вступать в программу, с собственниками мы уже разговаривали, они изъявили желание поучаствовать. Хотят установить детскую спортивную площадку. Территория позволяет на 215-ом доме — хотелось бы там установить одну большую, хорошую на три дома», — сообщил генеральный директор управляющей компании ООО «ЭкЖиЗ» Андрей Воеводин.

Итоги работ оценил глава регионального минЖКХ Дарий Тюрин. Во время объезда он осмотрел новое дорожное полотно, места для парковки автомобилей и детские площадки.

«Сейчас идёт тандем с управляющими компаниями. Мы помним, ещё несколько лет назад собственники, как правило, ругали управляющие компании за их некомпетентность, неповоротливость и так далее. А вот сегодня этот тандем позволяет достичь результатов», — поделился с журналистами министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин.