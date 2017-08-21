Евгений Тефтелев: снесенные ларьки смогут вернуться на свои места, но только через суд

Такое заявление сделал сегодня, 21 августа, на традиционном аппаратном совещании глава Челябинска Евгений Тефтелев. Все дело в том, что на месте снесенных ларьков стали появляться новые.

«Хочу вам сказать, что на ближайшем заседании городской Думы мы внесем изменения по возвращению ларьков на те места, которые сеть, потому что есть случаи, когда мы убрали ларьки, а на их места другие пришли. Мы внесем изменения, что обратные возвращения только через решение суда», — отметил Евгений Тефтелев.

При этом, работа по ликвидации незаконных ларьков и киосков. Так, к примеру, во время совместной поездке по Челябинску с губернатором Евгений Тефтелев приметил бесхозный ларек на Енисейской.

«Мы активно работаем по несанкционированной торговле. С администрациями районов, с депутатами и управлением торговле. По Енисейской киоск незаконный нашли. Документов у владельца нет. Будем носить, — рассказал начальник управления благоустройства администрации Челябинска Владимир Жучков.