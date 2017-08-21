В пермских дворах продолжаются работы по благоустройству

Так, во дворе по адресу Елькина, 7 реконструкция близится к завершению. Заасфальтирована проезжая часть и парковочные места, сейчас идут работы по возведению детской и спортивной площадки, будут установлены уличные тренажеры, новая песочница, карусели, качели, горки. Помимо этого уже приведены в порядок дороги вокруг дома, бордюрный камень и выходы из подъездов адаптированы для инвалидов-колясочников
Этот дом находится в депутатском округе Натальи Мельник, в окружающих его домах проживают более полутора тысяч пермяков.
«Надеюсь, что жильцы дома будут относиться к инфраструктуре двора, как к своей собственности, бережно хранить ее», — отметила Наталья Мельник. В этом избирательном округе помимо крупных работ по Елькина, 7 также заасфальтировали парковочные карманы в некоторых дворах по улицам Фонтанная, Народовольческая, Веселая.
В микрорайоне Крым, в округе депутата Арсена Болквадзе, жильцы дома по улице Глеба Панфилова, 8б, решили, что во дворе нужно увеличить число парковочных мест, и сейчас там идет расчистка территории под будущую автостоянку. Подрядчик планирует завершить объект в течение ближайшей недели. Двор дома по адресу Чистопольская, 25 подвергся масштабной реконструкции — рабочие сейчас укладывают бордюрный камень, готовят проезжую часть и выходы из подъездов к асфальтированию.
«Наши жители должны понимать, что двор — зона ответственности собственников жилья, поскольку это придомовая территория, но городские, региональные, федеральные власти не устраняются от проблемы, а поддерживают благоустройство, создание комфортной среды для горожан. Благодаря такому подходу мы сможем в ближайшие два-три года благоустроить, если не 100, то 80% дворовых территорий», — подчеркнул Арсен Болквадзе.
Депутат Пермской городской Думы Дмитрий Федоров, как и его коллеги, внимательно следит за ходом благоустройства в своем округе, который состоит из пяти микрорайонов. Многие дома 40-х — 50-х годов постройки и в некоторых дворах ремонт не производился последние 20−30 лет. Благодаря федеральной поддержке в виде программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году часть из них будет благоустроена.
На Героев Хасана, 16 были построены новые тротуары, разбиты клумбы, началось озеленение. На следующий год планируется заасфальтировать проезжую часть. Вокруг дома на Солдатова, 36 уже идет асфальтирование многочисленных тротуаров и проезжей части, началось возведение игрового поля для футбола и волейбола, современной детской площадки. Чуть меньшие по объему работы идут в нескольких дворах микрорайона Солдатова.
«Сейчас многое зависит о самих жителей. Важно проявить инициативу, принять решение о необходимых улучшениях и подать заявку. Федеральная программа создания комфортной среды рассчитана на пять лет», — подчеркнул Дмитрий Федоров.
Следить за ходом благоустройства вы можете на портале «Управляем вместе».
Список дворов в Перми, которые отремонтируют в 2017 году, можно посмотреть здесь.