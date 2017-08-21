В пермских дворах продолжаются работы по благоустройству

Так, во дворе по адресу Елькина, 7 реконструкция близится к завершению. Заасфальтирована проезжая часть и парковочные места, сейчас идут работы по возведению детской и спортивной площадки, будут установлены уличные тренажеры, новая песочница, карусели, качели, горки. Помимо этого уже приведены в порядок дороги вокруг дома, бордюрный камень и выходы из подъездов адаптированы для инвалидов-колясочников

Этот дом находится в депутатском округе Натальи Мельник, в окружающих его домах проживают более полутора тысяч пермяков.



«Надеюсь, что жильцы дома будут относиться к инфраструктуре двора, как к своей собственности, бережно хранить ее», — отметила Наталья Мельник. В этом избирательном округе помимо крупных работ по Елькина, 7 также заасфальтировали парковочные карманы в некоторых дворах по улицам Фонтанная, Народовольческая, Веселая.



В микрорайоне Крым, в округе депутата Арсена Болквадзе, жильцы дома по улице Глеба Панфилова, 8б, решили, что во дворе нужно увеличить число парковочных мест, и сейчас там идет расчистка территории под будущую автостоянку. Подрядчик планирует завершить объект в течение ближайшей недели. Двор дома по адресу Чистопольская, 25 подвергся масштабной реконструкции — рабочие сейчас укладывают бордюрный камень, готовят проезжую часть и выходы из подъездов к асфальтированию.



«Наши жители должны понимать, что двор — зона ответственности собственников жилья, поскольку это придомовая территория, но городские, региональные, федеральные власти не устраняются от проблемы, а поддерживают благоустройство, создание комфортной среды для горожан. Благодаря такому подходу мы сможем в ближайшие два-три года благоустроить, если не 100, то 80% дворовых территорий», — подчеркнул Арсен Болквадзе.



Депутат Пермской городской Думы Дмитрий Федоров, как и его коллеги, внимательно следит за ходом благоустройства в своем округе, который состоит из пяти микрорайонов. Многие дома 40-х — 50-х годов постройки и в некоторых дворах ремонт не производился последние 20−30 лет. Благодаря федеральной поддержке в виде программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году часть из них будет благоустроена.